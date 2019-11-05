【入廚貼士】長期吸油煙有損健康或致肺癌　消除油煙味簡易10式

廚房油煙不但氣味難聞，長期吸入油煙有損健康，甚至乎會增加罹患肺癌的風險，以下10個消除廚房油煙的妙招不妨參考。

肺癌是香港的頭號殺手，有研究曾經顯示，中國非吸煙女性患肺癌的原因包括家中的二手煙、室內空氣污染、自身呼吸系統疾病及長期吸入油煙等引起。

過往有研究顯示，中國非吸煙女性罹患肺癌的原因包括長期吸入有害油煙。（Steve Long/Unsplash）

暴露於空氣的油煙中含有害化合物質，例如是多環芳烴，它會引致細胞損傷和凋亡。數項研究從實驗的結果中發現，食用油在持續加熱的情況下，所產生的煙霧會釋放致癌物。另外，從非吸煙女性的流行病學調查顯示，如果她們經常接觸食用油煙，尤其在缺乏抽油煙機或完善的通風系統之下，油煙會增加罹患肺癌的風險。

食用油在持續加熱的情況下，所產生的煙霧會釋放致癌物，改變烹調習慣可減少油煙產出。（Daria Nepriakhina/Unsplash）

要減少吸入油煙，從而減低損害健康的機會，可以從烹調習慣、選用優質食用油、去除油煙異味及良好的通風系統等四方面做起，以下羅列10個消除廚房油煙的小妙招以供參考︰

+ 6 + 5 + 4

參考資料︰PubMed Central/ 讀者文摘