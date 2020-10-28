【氣炸鍋壞處】做少1步濃煙飆1500倍　6招自保免污染傷肺損氣管

健康、無油或少油見稱的氣炸鍋，可能是室內空氣污染的元兇。有專家提醒，如果氣炸鍋在沒有抽油煙機的密閉空間下使用，油煙堪比用油鑊煎腸仔，油煙濃度可暴增近1500倍，有可能傷害呼吸道及肺部，甚至導致肺癌。

氣炸鍋最大的好處是節省不少食用油之下，卻可帶來食物酥炸的感覺。氣炸原理是利用超高溫的風扇熱氣在鍋內形成空氣循環，使食物呈現酥脆口感，比傳統用大量食用油炸起的食物，吃起來可能較健康及低熱量，不過，卻藏有室內空氣污染的隱憂。

氣炸原理是利用超高溫的風扇熱氣在鍋內形成空氣循環，不當使用可嚴重污染室內空氣。（尹嘉蔚攝）

如何污染空氣？

在中式料理常見的蒸、煮、炒、煎、炸當中，以油炸產生的PM2.5最高。PM2.5代表空氣中的懸浮微粒直徑小於或等於2.5微米，被稱為細懸浮微粒，例如是室內的二手煙霧及油煙，亦被視為造成空氣污染的主因之一。細懸浮微粒能長時間停留在大氣，並可隨呼吸進入體內，積聚在氣管或肺部。

氣炸鍋的油煙不會比傳統油鑊炸食物時少，所產生的細懸浮微粒是一樣多。（尹嘉蔚攝）

PM2.5的細小顆粒比細菌還小，也不到髮絲直徑的1/28，雖看似微不足道，卻容易將有毒物質帶進人體。美國有研究證實PM2.5每增加10微克/立方米，能讓人類折壽少活7至8個月，或使肺癌死亡率增加8%。世衛曾發表調查，於2012年約有430萬人死於跟室內空氣污染有關的疾病，包括急性下呼吸道感染、肺癌、慢性肺阻塞、中風以及缺血性心臟病等。

台灣一項研究顯示，氣炸鍋在沒有抽油煙機的密閉空間內使用，油煙濃度竟飆增至1525倍。 （東森新聞影片截圖）

台灣有一項針對室內空氣污染與健康關係的研究顯示，時下流行的氣炸鍋在沒有抽油煙機的密閉空間內使用，油煙濃度竟飆增至1525倍。

請按下圖看氣炸烹調對呼吸系統及空氣污染的研究結果︰

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長榮大學職業安全與衛生學系副教授張振平分析，一般使用油鑊，只用手進行翻炒，所擾動的氣流較溫和，但氣炸鍋將吸進去的空氣從出風口逼出，因此噴出來的微粒量較多及噴得較遠，對於空氣質素的影響更大。台灣國衛院國家環境醫學研究所研究員王淑麗亦表示，即使油煙或看不見及聞不到，但不代表周遭的空氣質素較好，不能輕忽烹調油煙的影響。

專家提議6招自保方法，減輕氣炸鍋對呼吸系統的傷害及有效降低烹調時的空氣污染物，請按下圖參考︰

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為何使用中的氣炸鍋會冒濃煙？

按圖拆解氣炸鍋冒濃煙的3大原因及解決方法︰

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按圖看清潔氣炸鍋內鍋、發熱管及風扇的步驟及貼士：

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參考資料︰健康2.0/康健