【廈門炒米食譜】茶記小炒酸甜開胃　必備五柳菜買唔到點算好？

廈門炒米，是茶餐廳中我最喜歡的小炒，米粉甜酸軟滑，有蝦有蛋有叉燒，最重要還有五柳菜。小時候不知那些酸酸甜甜的瓜菜叫五柳菜，只知只有吃廈門炒米才能吃到，仿佛成了廈門炒米的代表。想整廈門炒米，但又找不到五柳菜，怎麼辦？其實一樣有辧法！ 攝錄：詹郭敏、陳錦超 剪接：吳宇峰

廈門炒米

廈門炒米必備的五柳菜，是指蕎頭、紅薑、木瓜、青瓜及蘿蔔五種瓜菜，除了蕎頭外，其餘切細條，再以米醋和糖醃製而成。一般醬園如八珍、大孖、鉅利、九龍、悅和或街市雜貨店都有售，散裝或樽裝均包含了那五種材料。若附近找不到醬園，其實也可以酸蕎頭、酸子薑代替，風味相若。

廈門炒米食譜

炒米粉更簡單，有人會先煮滾瀝乾再用毛巾焗，但這次我按包裝上的指示，只用開水浸泡約二三十分鐘，瀝乾便炒，口味同樣軟綿，不過，重點是要徹底瀝乾，否則炒起來容易黏稠，不夠爽口。

五柳菜是廈門炒米的精髓。五柳菜，是指蕎頭、紅薑、木瓜、青瓜及蘿蔔，以米醋和糖醃製而成的五種瓜菜。

健康小貼士：

廈門炒米，主要以茄汁炒，又有其他配料和醃菜，熱量不低，按食環署的資料顯示，其總脂肪要比乾炒牛河高，糖分更是它的6倍。因它酸甜開胃，一不小心，容易吃多了不自知。或可配以蔬菜同吃，讓高纖成分增加飽腹感。

資料來源：食環署「本地粥粉麵飯營養含量」報告表中的「炒粉麵」類。

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