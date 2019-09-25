【廈門炒米食譜】茶記小炒酸甜開胃　必備五柳菜買唔到點算好？

撰文：鄒家鳳
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廈門炒米，是茶餐廳中我最喜歡的小炒，米粉甜酸軟滑，有蝦有蛋有叉燒，最重要還有五柳菜。小時候不知那些酸酸甜甜的瓜菜叫五柳菜，只知只有吃廈門炒米才能吃到，仿佛成了廈門炒米的代表。想整廈門炒米，但又找不到五柳菜，怎麼辦？其實一樣有辧法！
攝錄：詹郭敏、陳錦超
剪接：吳宇峰
廈門炒米
廈門炒米必備的五柳菜，是指蕎頭、紅薑、木瓜、青瓜及蘿蔔五種瓜菜，除了蕎頭外，其餘切細條，再以米醋和糖醃製而成。一般醬園如八珍、大孖、鉅利、九龍、悅和或街市雜貨店都有售，散裝或樽裝均包含了那五種材料。若附近找不到醬園，其實也可以酸蕎頭、酸子薑代替，風味相若。
廈門炒米食譜
炒米粉更簡單，有人會先煮滾瀝乾再用毛巾焗，但這次我按包裝上的指示，只用開水浸泡約二三十分鐘，瀝乾便炒，口味同樣軟綿，不過，重點是要徹底瀝乾，否則炒起來容易黏稠，不夠爽口。
五柳菜是廈門炒米的精髓。五柳菜，是指蕎頭、紅薑、木瓜、青瓜及蘿蔔，以米醋和糖醃製而成的五種瓜菜。
健康小貼士：
廈門炒米，主要以茄汁炒，又有其他配料和醃菜，熱量不低，按食環署的資料顯示，其總脂肪要比乾炒牛河高，糖分更是它的6倍。因它酸甜開胃，一不小心，容易吃多了不自知。或可配以蔬菜同吃，讓高纖成分增加飽腹感。
資料來源：食環署「本地粥粉麵飯營養含量」報告表中的「炒粉麵」類。
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|食譜
|廈門炒米（炒）
|材料
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米粉1個（約150克）、叉燒80克、蝦肉80克、雞蛋1隻、洋葱半個、韭黃少許、五柳菜50克、胡椒粉少許、鹽少許
汁料：糖1茶匙、五柳醋或甜醋1.5湯匙、茄汁2湯匙
|做法
|1. 米粉浸泡約15-30分鐘，瀝乾備用。
|2. 洋葱、叉燒切條，備用。蝦去殼去腸，洗淨抹乾，備用。
|3. 雞蛋拂勻，下少許鹽，以中小火煎成蛋皮切絲或切碎，備用。
|4. 原鑊下油，放入蝦，加鹽、胡椒粉炒至轉色盛起。
|5. 原鑊下油，以中大火爆炒洋葱、叉燒備用。把調味汁料拌勻備用。
|6. 原鑊下油，放入米粉、汁料，以中火拌炒，再下洋葱、叉燒、蝦、韭黃、蛋絲及五柳菜炒勻即成。