【健康湯水食譜】茶樹菇黑豆合桃湯　立冬後養生湯助改善四肢冰冷

立冬以後，注意「防寒養腎」，容易手腳冰冷的人，不妨以湯水調理身體，黑色食物、淮山及杞子等有補腎功效，茶樹菇黑豆合桃湯能溫補脾腎、養血安神。 攝影：尹嘉蔚

黑豆，又名烏豆，含豐富的蛋白質、多種礦物質、花青素、異黃酮及皂苷等，用乾炒過的黑豆，以熱水燜煮而成的黑豆水，更被視為女士恩物，有助養顏及消水腫。《本草綱目》中記載，黑豆治腎病、利水下氣、活血及解毒。雖然黑豆的顏色烏黑，也容易沾染其他食材變黑，卻沒有丁點苦味，因此黑豆水又好，黑豆湯也好，味不苦卻清淡，黑豆煲湯宜選配帶有鮮味及甜味的食材，特別是素湯。

茶樹菇黑豆合桃湯，以合桃代替豬肉，為湯水提甜味，茶樹菇為菇菌類有助提起湯水鮮味。另外，要將黑豆浸泡至軟腍才使用，有助於消化，可用溫水浸泡黑豆，時間相比用冷水快。註冊中醫師潘仲恆表示冬天宜進補，如腰酸痠膝冷，四肢冰冷，貧血頭暈，睡時下肢冷凍都適合飲用茶樹菇黑豆合桃湯。

茶樹菇黑豆合桃湯

茶樹菇黑豆合桃湯食譜

按圖了解此湯的食材療效：

+ 3 + 2

潘仲恆中醫師對「茶樹菇黑豆合桃湯」食用建議︰

腰痠膝冷，四肢冰冷，貧血頭暈，睡時下肢冷凍都適合。 此湯水偏溫補，容易上火人士少飲，因有茶樹菇及黑豆，痛風人士不宜飲用。 如有疑問，請向中醫師諮詢。

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