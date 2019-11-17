【燈籠果營養】護膚提升視力預防胃潰瘍　食用燈籠果6大好處

記得第一次接觸這個生果是在秋天，因特別的外貌而令視線離不開了它，。它被一層褐色的枯葉包裹著，打開一看是一粒橙黃色的果實，它叫燈籠果。

燈籠果，顧名思意因其外貌像燈籠，但在西方國家它便有多個名稱如Golden Berries、Cape Gooseberry等。由於燈籠果是茄科酸漿屬的一種多年生草本植物，所以果實的樣貌也跟小番茄有點相似。燈籠果未成熟時味道極酸，顏色呈黃綠色，完全成熟後外皮才變成褐色及果實呈橙黃色，而味道有點像芒果。燈籠果蘊藏着大量的營養成分，可謂一款健康零食。

燈籠果最特別的便是它被一層褐色的枯葉包裹著。（IG@yunkaxs）

按圖了解進食燈籠果6大好處：

+ 4 + 3 + 2

未成熟的燈籠果不能吃！

雖然燈籠果的營養滿分，但有一點必須注意，便是未成熟的燈籠果是帶有毒性－ 茄鹼。

食用茄鹼會引起消化不良，包括痙攣和腹瀉，在極少數情況下可能致命，所以食用前要分辨清楚這是否已經完全成熟。如發現燈籠果實呈現黃綠色的話，便表示該果實並未完全成熟，不建議食用。

除了果實外，新鮮的燈籠果的葉子同樣有毒，所以未完熟的葉和果實也不可食用。（資料圖片）

當然也謹記別大量食用，應適可宜止才是為身體健康著想。（IG@lartbaskets）

資料參考：healthline