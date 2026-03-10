春天湯水食譜｜土茯苓淮山牛蒡湯健脾紓緩濕疹痕癢　土茯苓是什麼

春天湯水食譜｜春天潮濕的天氣易誘發皮膚痕癢及敏感，患有濕疹的患者，痕癢最難忍耐，若亂吃亂喝清熱解毒及涼性的食物，以為可減皮膚不適？隨時適得其反！請教了傑醫師，他推薦一款平和湯水舒緩皮膚痕癢，並可健脾胃、去濕和強健筋骨。

春天湯水食譜｜去濕亂吃涼性食物 脾胃弱隨時更傷

都市人工作壓力大，休息及睡眠不足，引致脾胃弱、濕氣重，所誘發的濕疹也會依此傾向而生。如果依清熱解毒的思維，不問中醫診斷自己體質，亂吃涼性的食物，例如馬蹄、綠豆，若然本身脾胃弱，又吃太多涼性的食品，反而會引起反效果。

春天湯水食譜｜土茯苓淮山牛蒡湯 溫和健脾胃

平和的食物對身體比較溫和，傑醫師推薦土茯苓淮山牛蒡湯，可平和地健脾胃、去濕，輔助減輕濕疹皮膚痕癢，強調此湯水只能幫助緩濕疹痕癢不適並非治病，要深入了解自己的體質而引起的濕疹問題，請向中醫及醫生問症查詢。

新鮮土茯苓比乾貨功效更顯著，用來煲湯相當有益，健脾胃，強筋骨，袪風濕，利關節。

新鮮土茯苓｜切薄片煲湯 味道回甘

第一次買新鮮的土茯苓煲湯，可在街市中一些菜檔中找到。新鮮土茯苓的外形岩巉，外皮呈淡棕色，沒有強烈的氣味，在沙田街市大概賣三十多元一斤，而一斤的尺寸，粗壯如男士的前臂，外型較細者似薑一樣，兩者的重量也頗墜手，檔主貼心主動幫忙將鮮土茯苓裁成薄片，方便煲湯。

真土茯苓的味道寡而無味，質感如樹皮般粗糙，煲湯時與牛蒡般有股藥味湧起，慢慢又減散了比較舒服，完成後的湯水味道回甘，不放鹽已經好夠味，喝此湯後身體感暖和，好像也改善了疲憊感，頗是舒心。

茯苓功效｜茯苓≠土茯苓吃錯易傷身！健脾去濕揀邊種中醫推2款湯水

土茯苓淮山牛蒡湯食譜

食譜 土茯苓淮山牛蒡湯（煲） 材料 鮮土茯苓約70克、鮮淮山1/2條、鮮牛蒡1/2條、扁豆38克、黃豆38克、水3升 做法 1.將鮮土茯苓（已切薄片）、扁豆及黃豆洗淨。 2.將鮮淮山去皮切件，鮮牛蒡刮走外層污泥洗淨後切件。 3.煲滾水後，放入所有材料。 4.水再滾起後，轉慢火煲1.5小時完成。

按圖了解食材的療效︰

土茯苓：味甘、淡，性平，歸肝、胃經。功效解毒除濕，通利關節。據《本草綱目》：「健脾胃，強筋骨，去風濕，利關節，止泄瀉，治拘攣骨痛。」新鮮土茯苓屬根莖植物，外皮呈淡棕色，肉白色，外形岩巉，長在深山中，新鮮品去皮切薄片，經乾燥後製成乾貨，但新鮮土茯苓的功效比曬乾的更顯著，用來煲湯相當有益。

淮山：味甘，性平，歸脾、肺、腎經，有益氣養陰、補脾肺腎、固精止帶的效用。淮山有「肥仔粉」之稱，如果小孩體格偏瘦可常將淮山打粉煲粥食用。

牛蒡：味苦、辛，性寒，歸肺、胃經，可清熱解毒，疏風利咽。牛蒡被稱為「蔬菜人參」，含有豐富營養，可以提高身體免疫力及預防便秘。

扁豆：性平，味甘；歸脾、胃經。可健脾和中，消暑化濕。白扁豆可入藥，肉厚，形如半月，煮熟時綿軟微甜，乾炒有韌性。

黃豆：味甘性平，有健脾和胃功效，適當食用可健脾胃，但因為豆較難消化，多吃易滯。

陳俊傑中​醫師對「土茯苓淮山牛蒡湯​」的食用建議︰

註冊中醫師陳俊傑指土茯苓淮山牛蒡湯可健脾胃、去濕，助減輕濕疹皮膚痕癢，強調此湯只能幫助緩濕疹痕癢不適，非治病之用。



此湯一星期飲1-2次。如有疑問，請向中醫師諮詢。



註冊中醫師陳俊傑(相片由被訪者提供)

陳俊傑醫師

註冊中醫師，又稱傑醫師。中華人民共和國廣州中醫藥大學博士、香港中文大學中醫碩士、香港浸會大學中醫學學士及生物醫學理學士(榮譽)。茹素十多年，堅持從不用動物藥治病，深信只要改變生活態度和習慣便能改善大部份疾病。曾於政府，私營及慈善團體行醫。



