【三餸一湯食譜】魚香茄子+三色蒸水蛋+翠玉瓜炒蝦球+潤肺湯水

今晚食乜餸？ 一生之中都不知問過這個問題多少遍，相信也是很多人的煩惱。我們提供的食譜全都是新手輕鬆學曉的家常菜式，包保每餐有肉有菜有湯，營養又均衡，這幾天天氣寒冷，最適合食個暖笠笠煲仔菜！

曾訪問過黃淑儀（Gigi姐），她說自己的食譜書都沒有主題的，只會區分頭盤、主菜、湯和甜品，並解釋：「你每次請客，實會預一個湯、甜品，中間有頭盤同主菜，咁樣求其執一兩樣已經得㗎啦嘛。我成日強調，主菜食肉就最好豬、牛、羊有一樣，家禽，雞、鴨、鵝又起碼有一樣，海鮮，魚、蝦、蟹又有一樣，之後菜、瓜，已經好豐富，我每本Cook Book都係樣樣有齊！」她所說的也甚有道理，自此之後我煮飯都盡量平均分配，有紅肉、白肉、蔬菜。

見天氣冷，做個魚香茄子煲，雖然已用非油泡方式減輕膩滯感，但其餘菜式還是偏好選比較清淡的三色蒸水蛋，配一個輕怡的翠玉瓜炒蝦球。氣溫急降不但讓皮膚痕癢，喉嚨也涸，所以怎少得一個滋潤湯水？個人推介淮山杞子海底椰螺頭湯，它潤肺止咳，補而不燥，秋冬天氣啱飲！

煮食次序方面，湯最耗時，可以先煲起再準備其餘餸菜材料，如醃免治豬肉跟醃蝦可同步進行節省時間，蒸水蛋放久了就會出水，所以一定要最後才煮，並趁住蒸蛋的10分鐘期間快炒翠玉瓜和蝦球。

【魚香茄子食譜】茄子免油泡減肥膩 自家炮製港式風味

魚香茄子食譜

【三色蛋食譜】蛋控必試！蒸水蛋嫩滑無比一次滿足三個願望！

三色蒸水蛋食譜

【翠玉瓜炒蝦球食譜】爽口清甜翠玉瓜 加2茶匙XO醬味道立即昇華

翠玉瓜炒蝦球食譜

【健康湯水食譜】淮山杞子海底椰螺頭湯潤肺止咳 加無花果更有效