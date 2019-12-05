【暖身食物】健脾胃促氣血抗寒體暖　中醫建議4大類20樣保暖食物

天冷了！想暖暖過冬，從日常飲食中可多加入辛溫、補血、健脾及補腎的食物調養體質。能夠使身體產暖生熱的食物繁多，主要歸納為四大類，以下是一些容易接觸到的食材，簡單如肉桂粉、薑黃粉加入熱飲一起享用已相當有效。

冬天季候風來襲，今年入冬天文台已首發寒冷天氣警告，早晚氣溫低至攝氏10-12度，以香港亞熱帶地區氣候來說，攝氏12度下市民普遍已經出動大褸、厚頸巾和羽絨。除了禦寒衣物之外，飲食食療對身體產暖生熱有積極貢獻。

中醫認為人體易冷，因陽氣不足，食用四大類別食物有助促進氣血循環。（Alisa Anton/Unsplash）

中醫認為人體易冷，因陽氣不足，食用四大類別食物有助促進氣血循環。記者請教註冊中醫師潘仲恆有關有利身體保暖的食物，潘醫師指大部分溫暖脾胃的食物也有助為身體保暖，脾胃好, 促進氣血生成及循環, 身體自然溫暖。

請按圖了解哪20種食物有助保暖︰

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記者有時候自製「黃金奶」保健暖身，「黃金奶」即在煮奶（植物奶或牛奶）之際，加入薑黃粉煮滾，1杯240毫升，約加入1/2-1/4茶匙薑黃粉，不加糖，但會加少許黑胡椒增強保健效果。薑黃素不溶於水，僅溶於脂肪，因此將薑黃加入奶類、湯類煮滾，及烹調時用更合適。