保暖食物｜女人怕冷3大原因　10種紅色食物溫補氣血薑棗茶/沙參湯

保暖食物｜女人一般較男人怕冷、畏寒。畏寒的原因主要有3點，至少有一個女士會常犯，你又犯了幾個？以下推介10款溫熱身體的湯水、茶飲及紅色食物，有助促使體內的氣血運行得更順暢，不易畏寒及怕冷。



中醫認為人體易冷，因陽氣不足。（Alisa Anton/Unsplash）

畏寒原因｜鐵質不足、少運動、易怕冷

中醫認為，女性的體質本為陰性，陽氣不如男性充足，氣血也不及男性旺，臟腑的功能一般偏弱，因此易受寒邪侵犯，即容易出現怕冷的情況。

請按下圖了解女性怕冷3大原因︰

1.鐵質和甲狀腺素不足

2.女性雌激素含量高

3.少運動血液循環不良



身體怕冷通常在生活習慣中轉化而成，多加留意平日生活小節，進食容易暖身的食物，靠食療，例如淮山沙參蟲草花湯及薑棗茶，有助袪寒及溫暖身體。

按圖有淮山沙參蟲草花湯及薑棗茶食譜︰

淮山沙參蟲草花湯食譜

材料：

沙參1兩

蟲草花1兩

鮮淮山半條

鮮栗子2兩

杞子1兩

蜜棗4粒

水1.5公升

鹽適量

做法：

1.沙參、蟲草花、鮮栗子、杞子及蜜棗洗淨。

2.鮮淮山去皮，切大塊。

3.煲滾水，加入全部材料，改慢火煲1小時。

4.加適量鹽調味完成。

註冊中醫師楊恩劍寧對「淮山沙參蟲草花湯」食用建議︰

淮山沙參蟲草花湯有補腎潤肺的功效，配搭平和，大眾都適合飲用。此湯一星期可飲用一至兩次。如有疑問，請向中醫師諮詢。



薑棗茶食譜

材料：

生薑150克

紅棗幾顆

水500毫升

紅糖適量

做法：

生薑去皮洗淨，與紅棗加水，煎煮10至15分鐘後取汁。

保暖食物｜10大紅色食物 溫補氣血加強身體禦寒

除了以上的薑棗茶，從中醫角度看紅色食物，有助溫補氣血，加強身體禦寒的能力。紅色食物為火，入心，補氣血，有助促進血液循環。在冬天進食紅色食物有益於行氣活血時，亦要注意「養陰」，多吃黑色的食物，達至陰陽平衡。潘仲恆中醫師曾在受訪時建議20種暖身食物，他指出大部分溫暖脾胃的食物也有助身體保暖，促進氣血循環，便不易畏寒。

暖身食物內不乏紅色食物，以下10種有助冬季護心及有益於血氣循環。

請點擊下圖了解更多冬天宜吃的紅色食物︰

+ 16

1 紅棗：補氣、活血、養血

2 杞子：補肝、明目、養血

3 辣椒：温中散寒、去風行血、健胃消食

4 紅豆：補血、促血液循環

5 紅薯：補中和血、益氣生津、寛腸胃通便秘

6 紅蘿蔔：健脾化滯、養肝明目

7 番茄：解毒、抗氧化、防血管老化

8 紅石榴：抗炎、護心、降血糖、血脂

9 牛肉：補脾胃、益氣血、強筋骨

10 羊肉：益氣補虛、温中暖下

此外，適量吃辛辣香料，加促血液循環及體溫，包括辣椒、胡椒、蔥蒜等使心跳加快，末梢血管擴張，流向體表的血液增加，起到袪風散寒，加促血液循環及體溫的作用。多吃碘和鐵豐富的食物，例如菠菜、黑木耳和紅棗等，提升代謝及生熱。至於牛奶、豆腐及綠葉菜等屬於「陰性」食物，有降低體溫的作用，因此建議加熱食用，減少其陰性降低體溫。

參考資料︰《祛寒除萬病全書》楊力 / 《24 節氣健康養生法》人類智庫出版 / 香港中醫學會 / Healthline