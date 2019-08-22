【素食食譜】純素朱古力撻免蛋奶　豆腐變忌廉上演神奇戲法

純素甜品沒有蛋奶成分，忌廉為奶製品之一，除了市售的大豆忌廉外，你有想過絹豆腐也可以變成忌廉嗎？ 攝錄：詹郭敏、陳錦超 攝影︰尹嘉蔚 剪接：潘諾兒 場地提供：美亞廚具

豆腐本身充滿水分，要變為油脂感豐富的忌廉，是今次食譜的研習重點。挑選如絲滑的日本絹豆腐比蒸煮豆腐更細膩，將豆腐放在鍋內壓散，加入調味及些許粟粉混和後，絹豆腐已經漸化成嫩滑的液態狀，攪動時感到些許稠身，保持以小火煮，不斷攪拌，避免豆腐烘焦黏鍋，此步驟彷彿像烹調醬汁似的輕輕鬆鬆。之後將火關掉，使豆腐保持在溫熱的狀態，慢慢注入油分，可包括葵花籽油、芥花籽油或椰子油等，因為是純素甜品的緣故，就徹底一點放棄使用牛油吧！然後用力拂打「忌廉」，其一將空氣打入，其二促使豆腐的水分與油脂完全融合乳化，不致發生水油分離，攪拌忌廉至有蓬鬆感便大功告成了。

純素朱古力撻。

將拂打好的忌廉冷藏貯存，又或者加工做成其他甜品，至於口味也是隨個人的喜好來調配，用可可粉成朱古力忌廉；用抹茶粉成抹茶忌廉，如此類推。如果使用椰子油做忌廉，冷藏後會比其他菜油所做的較為挺身。順帶一提，關於做批底的餅乾，燕麥餅比消化餅多一點纖維，因此便揀它作材料吧！豈料混入油分後，燕麥餅碎仍是乾巴巴的狀態，需加些許水分使它能夠黏合，不過加了水就需放入焗爐烘烤，讓水分蒸發掉，批底才會酥脆。

純素朱古力撻食譜

健康小貼士：

絹豆腐非用石膏粉凝固成豆腐，因此不比板豆腐的鈣質高。 一塊燕麥餅有60至70千卡，熱量算高，整份甜品亦有額外的糖分，適宜淺嚐。 可可含多種礦物質及抗氧化物，適量食用有助保持心血管健康。

純素朱古力撻。

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