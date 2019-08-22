【素食食譜】純素朱古力撻免蛋奶　豆腐變忌廉上演神奇戲法

撰文：尹嘉蔚
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純素甜品沒有蛋奶成分，忌廉為奶製品之一，除了市售的大豆忌廉外，你有想過絹豆腐也可以變成忌廉嗎？
攝錄：詹郭敏、陳錦超
攝影︰尹嘉蔚
剪接：潘諾兒
場地提供：美亞廚具
豆腐本身充滿水分，要變為油脂感豐富的忌廉，是今次食譜的研習重點。挑選如絲滑的日本絹豆腐比蒸煮豆腐更細膩，將豆腐放在鍋內壓散，加入調味及些許粟粉混和後，絹豆腐已經漸化成嫩滑的液態狀，攪動時感到些許稠身，保持以小火煮，不斷攪拌，避免豆腐烘焦黏鍋，此步驟彷彿像烹調醬汁似的輕輕鬆鬆。之後將火關掉，使豆腐保持在溫熱的狀態，慢慢注入油分，可包括葵花籽油、芥花籽油或椰子油等，因為是純素甜品的緣故，就徹底一點放棄使用牛油吧！然後用力拂打「忌廉」，其一將空氣打入，其二促使豆腐的水分與油脂完全融合乳化，不致發生水油分離，攪拌忌廉至有蓬鬆感便大功告成了。
純素朱古力撻。
將拂打好的忌廉冷藏貯存，又或者加工做成其他甜品，至於口味也是隨個人的喜好來調配，用可可粉成朱古力忌廉；用抹茶粉成抹茶忌廉，如此類推。如果使用椰子油做忌廉，冷藏後會比其他菜油所做的較為挺身。順帶一提，關於做批底的餅乾，燕麥餅比消化餅多一點纖維，因此便揀它作材料吧！豈料混入油分後，燕麥餅碎仍是乾巴巴的狀態，需加些許水分使它能夠黏合，不過加了水就需放入焗爐烘烤，讓水分蒸發掉，批底才會酥脆。
純素朱古力撻食譜
健康小貼士：
絹豆腐非用石膏粉凝固成豆腐，因此不比板豆腐的鈣質高。
一塊燕麥餅有60至70千卡，熱量算高，整份甜品亦有額外的糖分，適宜淺嚐。
可可含多種礦物質及抗氧化物，適量食用有助保持心血管健康。
純素朱古力撻。
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|食譜
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純素朱古力撻（冷藏）
|材料
|批底：燕麥餅6塊、椰子油2湯匙、水約2湯匙
朱古力忌廉：豆腐150克、糖40克、可可粉20克、粟粉4克、鹽少許、冧酒10克、菜油30克
裝飾︰士多啤梨6粒
|做法
|1.將燕麥餅打碎，加入椰子油及水拌勻至黏稠狀。
|2.放入撻模內壓成批底，放入已預熱攝氏180度焗爐焗10分鐘取出。
|3.將豆腐放入鍋內壓爛，加入糖、可可粉、粟粉及鹽，攪拌至平滑。
|4.以中火煮豆腐至氣泡冒起，轉細火拌煮3分鐘。
|5.加入冧酒，煮滾後熄火，加入菜油拂打拌勻至乳化。
|6.將朱古力忌廉填滿批底，放入雪櫃冷藏至挺身，加士多啤梨裝飾完成。