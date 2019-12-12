【養心食物】護心臟促氣血循環11種紅色食物　禦寒暖身不怕冷

冬天保暖，除了黑色食物有助養陰、養腎防寒之外，適當地溫補陽氣，可加強身體禦寒的能力，紅色食物有助養心、護心及促進氣血循環，氣血好，身體不怕冷。

冬天也可多吃紅色食物，例如牛肉、三文魚、番茄等，它們富含營養，包括蛋白質、維他命、礦物質及豐富的抗氧化劑，例如茄紅素及花青素等，增強健康的身體才有更好的免疫力。從中醫角度看紅色食物，它們能溫補氣血，強健體魄，加強身體禦寒的能力。

紅色食物能溫補氣血，有助促進血液循環，加強身體禦寒的能力。（Lernestorod/Unsplash）

中醫養生理論講「五色入五臟」，紅色食物為火，入心，補氣血，有助促進血液循環，有說夏天要多吃紅色食物來「養心」，以降炎夏時心煩氣躁，並增強心血管健康，適應室內外的溫差。到冬天時分，紅色食物助溫補陽氣，護心及有益於行氣活血，但同時要注意「養陰」，多吃黑色的食物，達至陰陽平衡以保健康。

中醫認為人體易冷，因陽氣不足。（Alisa Anton/Unsplash）

潘仲恆中醫師曾在受訪時建議20種暖身食物，他指出大部分溫暖脾胃的食物也有助為身體保暖，促進身體氣血循環，便不易畏寒。

暖身食物內不乏紅色食物，請點擊下圖了解更多冬天宜吃的紅色食物，以下11種有助冬季護心及有益於血氣循環︰

+ 8 + 7 + 6

資料參考：《24 節氣健康養生法》．人類智庫出版/香港中醫學會/Healthline