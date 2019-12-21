【聖誕特飲食譜】Gordon Ramsay獨門秘方　聖誕香料酒香氣四溢

教煮
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若在屋企準備聖誕大餐，你會烹煮甚麼給您喜歡和重視的人吃呢？是聖誕節的傳統烤火雞嗎？還是一些派對小食？抑或是造型精緻可愛的甜品？在烹調這些美食的同時，您有想過準備一些飲品，和朋友歡聚暢談時可以飲用，更能令人感受到聖誕氣氛嗎？聖誕香料酒(Mulled Wine)便是一個好選擇，而且做法亦十分簡單呢！

名廚Gordon Ramsay 都有拍過不同的影片教授觀眾製作不同的聖誕美食，只要跟足做法，在家中亦可以做出米芝蓮大廚的水準。除了食物外，他亦有分享聖誕香料酒的做法，做法簡單，而且製作的時候香味會充斥著整間屋子，倍添聖誕氣氛!

按圖查看Mulled Wine是甚麼：

雖然Mulled Wine的做法簡單，但每個家庭、每間餐廳都有它的獨特做法，而名廚Gordon Ramsay亦有他的獨門秘方，深受他的家人歡迎呢！（YouTube截圖）

材料(4至6人分量):

飲品:

紅酒 750ml

紅砵酒 150ml

黃糖 125g

香茅 1條(切段)

八角 2-3粒

丁香 ½ 茶匙

肉桂 2條

薑 4-5片

橙 1個

生薑糖漿(可省略) 2湯匙

小食:

果仁 250g

海鹽 少許

卡宴辣椒粉 1茶匙

紅椒粉 半茶匙

迷迭香 少許

按圖看Gordon Ramsay的獨門做法:

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小貼士:

1. 以小火加熱紅酒可以令當中的香料味道融合得更好，但避免紅酒過度沸騰，完全失去酒味。

2. 香料酒可以提前準備，關火後再靜待兩小時，令當中的味道可以完全融合，風味更佳。

除了這杯特飲，聖誕大餐當然要有不同款式的食物，不知道大家想好當天的菜單了嗎？若果還未想好，也可以參考一下以下的食譜。

１．　芝士車厘茄串

（詳細食譜：【芝士車厘茄串食譜】免煮聖誕派對小食　10分鐘零難度掛汁芝士波

點擊下圖看做法：

芝士車厘茄串食譜

2. 聖誕黃金蝦

(詳細食譜:【蝦食譜】聖誕黃金蝦惹味彈牙　炸蝦時如何令蝦身不太鬈曲？)

聖誕黃金蝦食譜

3. 抹茶班戟聖誕樹

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抹茶班戟聖誕樹食譜

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資料來源: Gordon Ramsay YouTube Channel

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