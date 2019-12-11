【意粉食譜】明太子意大利粉魚子鹹香國民美食！10分鐘日式西餐

明太子意大利粉，第一次吃是在日本，由朋友推介他的國民美食，也第一次認識什麼是明太子（めんたいこ）。明太子，是一種名叫介宗鱈（韓文叫「明太」）的鱈魚卵，它的賣相跟一般一粒粒的三文魚子（いくら）不同，由一層薄衣包裹，魚子也較細小。在日本走紅後，配上不同食材，飯糰、多士、烏龍麵……意大利粉也不例外，簡單！方便！10分鐘炮製完畢！

攝錄：呂榮棟、陳錦超 剪接：吳宇峰 場地提供：V-zug

明太子，經醃製，分辣的、色澤較鮮紅的辛子明太子，和不辣、顏色較淡的明太子兩種。由於明治時期一位日本人在朝鮮從事漁業時，看見當地居民把「明太」的魚子棄掉，覺得浪費，便嘗試以辣椒粉醃漬出售，竟大受歡迎，傳回日本後，更變成矜貴食材，如今更是福岡名物、日本人的伴手禮。

明太子意大利粉食譜

比三文魚子，我更喜歡明太子，細細粒很幼細，不會一咬便爆出鹹鹹的汁液。醃製了的明太子會被一層薄衣裹着，拌意粉只取內裡的魚子，但其實那層薄衣也可食用。明太子不要煮熟，煮熟了會變成粉粒，也失了鮮味，口感差天共地。只需加入沙律醬拌勻，拌入煮好的意粉，若想惹味點可以先炒，簡單以橄欖油和蒜片便可，記得關火後才加明太子。

健康小貼士：

明太子，即魚卵，含豐富蛋白質、維他命B1、B2、E、DHA和EPA等，有助促進腦部健康、加速血液循環，幫助降膽固醇等。但一般帶有添加物以助防腐，因此亦不宜進食過量。

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