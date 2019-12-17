【蝦食譜】聖誕黃金蝦惹味彈牙　炸蝦時如何令蝦身不太鬈曲？

聖誕節臨近，亦是時候準備Party上的美食！琳琅滿目的美食當中，又怎少得香脆可口的炸物，黃金蝦的做法及材料簡易，只要把醃好的蝦及蝦膠包上春卷皮後下油炸便完成，保留蝦尾部分的蝦殼，更方便於派對上食用。

對於入廚新手，炸物未必是容易的事，油溫難以掌握、炸蝦時如何令蝦身保持筆直，以下是筆者在製作中得出的少少心得，可以跟大家分享。

（1）用筷子測油溫：用木筷子放進油鍋中，看見有白色泡泡便代表油的溫度已經夠熱。

（2）蝦身横向鎅數刀：在蝦身上打横鎅數刀除了有助醃蝦更入味外，更可避免炸後蝦身鬈曲。

（3）用蝦膠定型：蝦膠有如黏貼劑，只要包春卷時將蝦身拉直，那麼蝦在春卷中便能一直保持筆直，下油炸時更有助定型。

由於今次的蝦春卷保留了蝦尾一節的蝦殼，所以炸時蝦尾仍有少許鬈曲，不過蝦身仍是筆直。 （李偉軒攝）

聖誕黃金蝦食譜

健康小貼士：

蝦含蛋白質、維他命A、B群、鈣等營養，蝦殼中亦含甲殼素，能有助預防骨質疏鬆症。 除此之外，蝦還含有豐富的胡蘿蔔素和人體必需的8種氨基酸。不過蝦容易引起過敏，對海鮮敏感人士要留意。

攝錄：李偉軒、陳錦超 剪接：潘諾兒 場地提供：美亞廚具

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