【武漢肺炎】長期受壓削弱免疫力！牛奶牛油果5大貼士加強抵抗力

武漢肺炎疫情持續，港人求口罩，醫護罷工，全面封關堵截源頭等一連串訴求，香港人在抗疫下望自救保平安。注意個人衛生，提高防疫意識，正確帶口罩是必須做的實事。提升個人體質抗病入侵，中醫上有保健湯水達治未病、防溫疫效果；營養學上從提升身體的免疫力入手，強調不只是食物，壓力及情緒健康亦十分重要。

截至2月5日下午14時40分，香港已確診21宗個案；1名曾居黃埔花園11期（紫荊苑）1座的39歲男患者死亡。內地疫情失控，確診病例逾24,377宗，疑似病例23,260，累計死亡病例492人，累計治癒出院病例921人。港府至今未全面封關，留下深圳灣及港珠澳大橋口岸，機場內地航班只作縮減班次處理。市面上口罩供應仍舊十分短缺，市民一罩難求，香港行政長官林鄭月娥在2月4日記者答問會上坦言於內地採購口罩有難度，因內地供應緊拙。港府的防疫措施屢受市民批評，反觀鄰近澳門，果斷的防疫工作力度更為到位。

2月4日開始至晚上，大批香港市民到九龍灣某座工廈外面通宵排隊買口罩。（陳永武攝）

抗疫自強由自身做起，記者早前訪問中醫有關10種益肺食物、6大保健湯水及偏方真偽等，亦查詢過營養師王敏寧（Mandy），有關增強免疫力的5大貼士，今次Mandy再深入講及提升免疫力，抗病菌入侵的5種日常方法，既簡單可實踐，亦不用大花金錢買營養保充劑，原來壓力及情緒也是影響免疫力強弱的原因。

請按圖了解5種實用飲食建議以提升免疫系統健康，增強抵抗力︰

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一般認知多吃一些維他命C的食物，有助身體維持正常的免疫功能，需留意維他命C沒有抗病毒的作用。此外，維他命C是水溶性纖維，攝取過多便隨泌尿系統排出，稍為嚴重會引起肚痛或嘔心，建議不要攝取多於2,000毫克，尤其患有腎石的人士更須要注意攝用量，而每天吃最少500毫克的維他命C食物，或有助減少患焦慮症的情況。

奇異果有豐富的維他命C，每100克奇異果（約1個）有93毫克維他命C。（資料圖片）

以下為營養師王敏寧提供的資料，列舉15項蔬果的維他命C含量 及 維他命C食物在烹飪方面要注意的貼士︰

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營養資料︰《飲食陷阱》王敏寧著