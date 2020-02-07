【柑桔果醬食譜】不苦澀存放7大貼士　教你自家製簡易年桔清潔劑

元宵節（正月十五）過了後，即代表農曆新年的慶祝活動也告一段落，剩下的年桔，很多人都捨不得丟掉，但吃也吃不完。其實，除了可製成鹹柑桔外，更可以成為酸酸甜甜的柑桔果醬，而且食法比鹹柑桔更多。只要跟足以下步驟，更可延長保質期限。不過，食安中心則提醒市民如食用這些觀賞桔可能存在風險。因此，無論從哪裡來的柑桔，烹煮前須注意清洗程序，徹底去掉可能殘留的農藥。

新年時為了好意頭，家中都會有不少桔仔存放，不想浪費，最佳處理方法，便是把這些剩下的桔仔製成果醬，因果醬用途廣泛，如搽麵包、煮柑桔蜜雞翼、沖泡茶飲等等。柑桔有豐富的維他命A及C，簡單用來沖茶亦可以為身體吸收營養。不知道你家中存放著桔是什麼品種，今次筆者用的是沙糖桔，3磅約可製作2瓶200毫升的果醬。

柑桔果醬用途比鹹柑桔多。

柑桔果醬製作容易，但食安中心就提醒大家年桔主要作觀賞用途，跟食用桔不同，也沒經過檢測，可能會使用過多農藥，存在食用風險，不建議食用，但果農則認為普遍沒問題，但難保果農當中沒害群之馬，故此最好光顧有信譽店舖。

食安中心指觀賞用盆桔可能存在食物安全風險，不建議市民食用。（資料圖片）

如果真要食用，桔仔剝皮前，須先把表皮清洗乾淨，徹底去掉殘餘農藥。食安中心建議方法：一，在流動的清水下徹底沖洗。二，用乾淨的刷子刷洗表面，以去除有害劑殘餘。除了清洗桔皮外，當中也有一些製作上的小貼士令果醬的味道更好！

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4步高溫消毒容器！

除了以上4個貼士外，盛載果醬的容器也要小心選擇，因沒有添加防腐劑，保質期不會太長，一旦開封，食用期限大約只得2星期，未開封的則可擺放兩個月。建議選用密封度高的瓶子，如蓋子有矽膠邊，左右又有扣，防止空氣走入。另外，建議果醬分載於多個小型容器，逐瓶逐瓶開啟，以免浪費。

如蓋子有矽膠邊的玻璃瓶，較適合盛載果醬，因密封度高。

盛載果醬前，必須高溫消毒容器，就如洗奶樽一樣。而且需確保瓶子沒有任何水分殘留，否則會令果醬變壞。按圖看4步高溫消毒容器及3個小貼士！

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柑桔果醬食譜

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觀賞年桔有什麼用途？

年桔如不宜食用，不想浪費，大家還可以把它們製成「年桔酵素」清潔家居，尤其近日清潔用品那麼渴市，不妨嘗試製作天然清潔劑，以1：3：7比例，把一份糖、三份果肉、七份水放入膠樽，每隔數天扭一扭樽蓋疏氣。3個月後就能「釀」成環保酵素。清潔地板及傢俬，以九份清水稀釋一份酵素，還能留下淡淡柑桔清香。

用年桔酵素清潔家居，還能留下淡淡柑桔清香。（資料圖片）

資料參考：食物安全中心