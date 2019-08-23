【芒果果醬食譜】自煮無添加手工果醬　太硬或太稀應如何處理？

以前不特別喜歡果醬，即使塗麵包都是用牛油或花生醬居多，直至幾年前光顧過以果醬為主題的Cafe，除了果醬麵包，亦有果醬豬肋骨、果醬雞翼和特飲等等，當時在店員推薦下買了一瓶熱情果醬，頗為喜歡。由於個人偏好酸味果醬，早前趁住夏天芒果當造，煮了人生第一瓶果醬！ 攝影、攝錄：李偉軒、呂志豪 剪接：陳詩敏

以前以為果醬只能塗麵包、餅乾，多得那間Cafe，才讓我認識到果醬更廣泛的用途。這個芒果果醬當然都能夠塗餅乾，另外也能試試製成果醬特飲。

煮果醬理論上並不難，但記者也試驗過幾次才成功。理想中的果醬是偏稠身如漿糊般的形態，但第一次煮果醬時卻煮得過硬，所謂的果醬已變硬結塊，根本不是液體狀，也曾見過有網民煮得太稀，如果汁般，塗在餅乾上會四圍滴。遇上這些情況怎麼辦？首先，如果是前者，可以逐少加水或檸檬汁，稀釋並加熱再煮；如果是後者，則應多加耐性，邊攪邊煮濃，如像煮餸等收汁一樣。筆者甚至聽聞過有人會加生粉水，生粉水確能令液體變稠，但有人會覺得這樣破壞了果醬的「純粹」及原汁原味，讀者可自行決定。

製成芒果果醬後，用來搽餅乾相當適合，清新又有夏日氣息。

果醬沒有添加防腐劑，保質期不會太長，一旦開封，保存期限大約只得2周，未開封的則可擺放兩個月。想延長保質期限的話，有以下4個方法：

（1）選用密封度高的瓶子裝果醬，像影片中所用的玻璃瓶，蓋子有矽膠邊，左右又有扣。

（2）用已高溫消毒及乾燥的容器，就像洗奶樽一樣，而瓶子裝果醬前切忌有水分殘留。

（3）果醬一煮完，還是熱騰騰的狀態下已可放到容器內，蓋實並倒轉放涼，這樣做是為了形成真空效果，擠出瓶內空氣並防止外間的空氣進入。

（4）由於果醬開封後保質期便會縮短，因此建議煮完果醬後可分載在多個小型容器，逐瓶逐瓶開啟，以免浪費。

將果醬倒轉放，能形成密閉效果，擠走空氣。

芒果果醬食譜

健康小貼士：

芒果裡的β-胡蘿蔔素能在人體轉化成維他命A，達至保護眼睛和肝臟的功能。此外，它亦可增加腸胃蠕動，減少糞便在結腸停留的時間，預防結腸癌及保健胃部。不過芒果的熱量頗高，而且煮果醬無可避免要加一定分量的糖來增加濃度，故此不能經常食用。

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