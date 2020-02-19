【黑胡椒營養】抗炎抗氧化助營養素吸收　黑椒5種健康好處

在台灣外賣食物我們常常可以看到各種料理搭配黑胡椒（Black pepper），例如黑胡椒鐵板麵、粟米濃湯和黑胡椒豬柳等。但黑胡椒的功用不僅能帶動味蕾，也對我們的健康有所幫助。以下就為您介紹黑胡椒對人體的5種好處。 文: Scott Yu 醫學審稿: Dr. Stephen Lai／Hello醫師

黑胡椒對人體的5種好處（點擊下圖看清！）

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1. 對抗自由基

自由基（Radical）是一種游離分子，除了人體自己會製造自由基外，外在環境如抽煙、空氣污染等狀況，都可能會造成人體自由基過量而產生傷害。而黑胡椒中所含的胡椒鹼（Piperine）擁有豐富的抗氧化劑，便可以減輕自由基對身體的危害。

2. 增加營養素的吸收

胡椒鹼可以大幅幫助身體對薑黃素（Curcumin）的吸收，薑黃素也是一種很好的抗氧化和抗發炎的營養素。另外，研究發現胡椒鹼也可以幫助β-胡蘿蔔素（Beta-carotene）的吸收，除了其抗氧化的效用外，β-胡蘿蔔素也是身體合成維他命A的來源。

黑胡椒中所含的胡椒鹼（Piperine）擁有豐富的抗氧化劑，便可以減輕自由基對身體的危害。（Pratiksha Mohanty/Unsplash）

3. 降低血糖

目前在動物實驗上，實驗組的小白鼠在攝取葡萄糖後，食用黑胡椒，它們的血糖值顯示出來低於對照組。但在人體實驗方面，則是不單只攝取胡椒鹼，還有包含其他營養素的營養品；結果顯示，胰島素（Insulin）的敏感性明顯地被提升，並更容易幫助人體內血糖降低。但對於黑胡椒本身是否跟降低血糖有直接關係，仍需要更多實驗來證明。

4. 抵抗癌症並幫助治療

雖然仍未有臨床實驗證明食用黑胡椒確實能有助於抗癌，但目前的研究發現，胡椒鹼可以減緩癌細胞的複製速度，並促使它們死亡。在癌症治療方面，胡椒鹼在對抗多重抗藥性（Multiple drug resistance，MDR）的部分似乎有幫助，而多重抗藥性也是造成化療成效不彰的主因之一。

5. 顧腸道、助消化

食用黑胡椒可以刺激胰臟和腸道產生酵素，幫助消化食物。另外還有關於可以避免拉肚子的說法，但目前只有動物實驗，尚待進一步研究。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：黑胡椒除了讓您打噴嚏！還有這5種好處】