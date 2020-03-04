【法證先鋒IV】李施嬅蔬菜湯食譜減肥收肚　鍾愛素食瘦身餐單豐富

《法證先鋒IV》自啟播以來收視高企，該劇是李施嬅在TVB的告別作，早前《金宵大廈》的蔓妙旗袍造型，盡顯她婀娜多姿的曲線美，平日她的修身秘訣原來並不苛刻，縱然keep fit也有超豐富美食，而她的高纖蔬菜湯食譜，更助她補水、排毒及維持平坦小腹。

李施嬅（Selena），還記得她曾用藝名李詩韻嗎？2003年她由加拿大回港參選香港小姐，以爆冷姿態奪得「最上鏡小姐」及「才藝小姐」卻五強不入，隨後加入TVB，一直被其他花旦蓋過風頭。直至2017年，她雖未大紅於香港，但憑微電影《Once More》獲得雙料歐美影后殊榮。隨後名氣日升，於2019年出演《金宵大廈》，分別飾演空姐Alex和60年代舞女Coco而人氣急升，最終獲得《萬千星輝頒獎典禮2019》的「最受歡迎電視女角色」。2020年播出的《法證先鋒IV》飾演法醫聞家希，此劇亦是她在TVB的告別作。

《法證先鋒IV》是李施嬅在TVB的告別作。（selenaleelalee IG）

《金宵大廈》被奉為神劇，李施嬅當中的旗袍造型，婀娜多姿，清瘦苗條，顯然平日有下工夫keep fit修身。Selena曾在媒體受訪時分享瘦身貼士，沒有苛刻自己的飲食餐單，不會捱餓節食，只靠減肥不二法門，多茹素少食肉，使Selena常保持不易胖的纖瘦身形。

按圖有李施嬅的修身秘訣及她的「高纖蔬菜湯」食譜（圖下有說明文字）︰

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Selena不主張過度減肥，認為健康便是美！她平日常以素食為主，餐單中常有6大食物︰早餐選擇水果及乳酪，正餐常有藜麥、牛油果、南瓜、西蘭花等綠色蔬菜，而且分量多而顏色豐富！她亦曾經分享自家的高纖維蔬菜湯食譜，幫助身體補充水分及有益腸道。

記者自己是一位素食者，當初因為瘦身的關係加入素食行列至今約7年，個人認為均衡及自律的素食習慣，對於保持清瘦體型及控制體重均有積極幫助。所謂的均衡，是多元進食各類及各顏色的蔬果、豆類及堅果類等，營養師王敏寧曾在以往受訪時提醒素食者記得補鐵，因為缺乏紅肉的關係，鐵質的來源要依賴植物性食材供應，配合含豐富維他命C的食物一起進食，可有效令鐵質更充分被身體吸收。 此外，深色蔬菜富含多種維他命及礦物質，菇類及藻類含有維他命B12，可供應茹素者營養需要。

據台灣國健署建議，素食者在飲食上應留意8項原則，更能兼顧營養均衡。請點擊下圖了解（圖下有說明文字）︰