【祛濕湯水食譜】粉葛鯪魚湯健脾袪濕　鮮甜清熱去骨火

粉葛鯪魚湯，在不少酒樓或茶餐廳都會用它做例湯，本以為例湯都是一碗不起眼、有時更不會登上餐牌的湯水，並沒有什麼特別的功效，但原來這個湯是非常適合春天飲用，更有利水除濕的功效。今個初春不妨在家中煲一個無味精、真材實料的經典例湯，去除身體的濕氣。

春天當然少不了祛濕湯水，去除體內的濕重，避免濕疹發作及犯「春困」，所以筆者便詢問了註冊中醫師郭志華博士的意見，請教她有什麼湯水適合初春飲用，同時又有祛濕功效。郭醫師建議可用黨參、茯苓、白朮、扁豆、赤小豆、淮山等食材煲粉葛魚湯，這些食材都有健脾化濕、逐水利濕功效。

魚湯雖然比平常的湯水多了一些步驟，但當你喝一口，便知非常值得！而且處理食材的過程也不複雜，粉葛可以叫菜販幫忙去皮及切件；鯪魚可以叫魚販代勞去鱗及內臟。回家只需要沖洗乾淨所有食材，煲湯前將鯪魚兩面煎香，水滾後便可以將所有材料煲1.5小時便可。

粉葛鯪魚湯的重點食材當然是粉葛跟鯪魚，鯪魚不用煎至全熟，只需要兩面煎香便可。

粉葛鯪魚湯食譜

粉葛鯪魚湯具有健脾袪濕，清熱除煩的功效。 註冊中醫師郭志華博士

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

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