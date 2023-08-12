健康湯水食譜｜鮮百合淮山無花果黃豆湯　養陰安眠可用乾百合嗎？

撰文：余曉彤
出版：更新：

儘管上星期剛「立秋」，不過仍未感到絲毫涼意，皆因夏天的尾巴還在，需到「處暑」當日才算完結。因此，此刻滋陰潤肺的湯水可稍後出場，在剩下的日子應著重解暑清熱，等待秋天的到來。
攝影：余曉彤

百合清心安神　功效鮮貨較乾品好

鮮百合淮山無花果黃豆湯是老少皆宜的湯水，更是適合於「立秋」後飲用，因為有養陰生津的功效，而當中的食材百合有清心安神之效，非常適合受失眠困擾的朋友。如果喜歡喝較甜的湯可用乾百合，煲出來的味道會偏甜，不過功效不及鮮百合好，而且小心含有硫磺，多吃無益。不過筆者用上鮮百合後味道依然清甜，並沒有些微苦味。

筆者認為不落鹽的味道更好，確切品嘗到食材的鮮味，連湯料一起吃更加有益。
鮮百合淮山無花果黃豆湯食譜
鮮百合淮山無花果黃豆湯具有健脾益氣，養陰生津的功效，任何人士都合適飲用。
註冊中醫師林健焜

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

+1

淮山：性潤，益氣健脾，兼補肺、脾、腎三臟之陰。多用於治脾虛、大便不成形、女性白帶的量明顯增多、色、質、氣味發生異常。

百合：性甘寒，養肺、胃陰，生津，養陰清心安神。

無花果：性平，味甘。歸心、脾、胃經。潤腸通便，預防癌症。根據《本草綱目》記載：無花果能「治五痔，咽喉痛」。無花果含有蘋果酸、檸檬酸、脂肪酶、蛋白酶、水解酶等，能幫助人體對食物的消化，促進食慾，其含有多種脂類，故具有潤腸通便的效果。

黃豆：性平，味甘；抗衰老，增強大腦活性。根據《本草綱目》記載，黃豆有「容顏紅白，永不憔悴、作澡豆，令人面光澤」的作用。而大豆含有蛋白酶抑制素，可以抑制多種癌症，對乳腺癌的抑制效果最為明顯。

豬肉：滋養臟腑，滑潤肌膚。性微寒，味甘鹹，歸脾、腎經。根據《本草備要》記載：「豬肉其味雋永，食之潤腸胃，生津液，豐機體，澤皮膚」。因含有蛋白質和脂肪酸，能促進鐵吸收，改善缺血性貧血症狀。

食用建議：適用於暑熱潮濕天氣。氣陰兩虛體質人士宜飲用。若有疑問，食用前應先向註冊中醫師查詢體質適宜與否。

立即點擊以下鏈結，瀏覽更多秋天清熱解毒湯水的功效及做法：

淮山腰果桃膠湯 |蓮藕馬蹄百合湯 |雪耳雪梨瘦肉湯

無花果紅蘿蔔粟米薏仁湯 |沙參杏仁海竹瘦肉湯 |淮山海底椰無花果湯

鮮百合淮山無花果黃豆湯 |老黃瓜赤小豆扁豆湯|菜乾蠔豉黃豆蘋果湯

五指毛桃海底椰蘋果湯 |腐竹蘿蔔粟米瘦肉湯

相關湯水食譜：

【健康湯水食譜】老黃瓜赤小豆扁豆湯 立秋養肺消暑清熱利濕

老黃瓜赤小豆扁豆食譜

相關湯水食譜：

【健康湯水食譜】冬瓜香菇粟米湯　瘦身消水腫排毒良方

冬瓜香菇粟米湯食譜
【夏天湯水食譜】冬瓜冬菇瑤柱肉粒湯　清熱滋陰適合流汗後飲用【夏天湯水食譜】勝瓜草菇雞粒湯清熱解暑　哪類人不宜飲用？【健康湯水食譜】節瓜鹹蛋肉片湯滋陰降火　夏季必飲通腸胃去濕熱【健康湯水食譜】羅漢果菜乾蘿蔔湯　粟米代豬骨生津健脾潤肺止咳【健康湯水食譜】蓮藕眉豆花豆湯　強效去濕抗疲勞抖擻精神
食譜 鮮百合淮山無花果黃豆湯（煲）
材料 淮山40克、鮮百合40克、無花果2粒、黃豆40克、瘦肉350克、水2公升
做法 1. 黃豆浸水30分鐘備用。
2. 鮮百合切走頭尾部分，逐瓣剝出。
3. 無花果、淮山及百合略沖洗，瀝乾備用。
4. 將瘦肉放入一鍋滾水內，汆水盛起。
5. 除鮮百合外，將所有材料倒進鍋，加水至2公升，以大火煲滾後轉小火煲1小時45分鐘。
6. 將鮮百合加到湯裡，再煲15分鐘，並加少許鹽調味，即成。

 

有什麼湯水適合夏末秋初潤燥飲用？

鮮百合淮山無花果黃豆湯，詳細食譜請按此

鮮百合和乾百合有什麼分別？

01教煮
養生湯水
湯水茶飲
保健湯水