健康湯水食譜｜鮮百合淮山無花果黃豆湯　養陰安眠可用乾百合嗎？

儘管上星期剛「立秋」，不過仍未感到絲毫涼意，皆因夏天的尾巴還在，需到「處暑」當日才算完結。因此，此刻滋陰潤肺的湯水可稍後出場，在剩下的日子應著重解暑清熱，等待秋天的到來。

攝影：余曉彤



百合清心安神 功效鮮貨較乾品好

鮮百合淮山無花果黃豆湯是老少皆宜的湯水，更是適合於「立秋」後飲用，因為有養陰生津的功效，而當中的食材百合有清心安神之效，非常適合受失眠困擾的朋友。如果喜歡喝較甜的湯可用乾百合，煲出來的味道會偏甜，不過功效不及鮮百合好，而且小心含有硫磺，多吃無益。不過筆者用上鮮百合後味道依然清甜，並沒有些微苦味。

筆者認為不落鹽的味道更好，確切品嘗到食材的鮮味，連湯料一起吃更加有益。

鮮百合淮山無花果黃豆湯食譜

鮮百合淮山無花果黃豆湯具有健脾益氣，養陰生津的功效，任何人士都合適飲用。 註冊中醫師林健焜

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

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淮山：性潤，益氣健脾，兼補肺、脾、腎三臟之陰。多用於治脾虛、大便不成形、女性白帶的量明顯增多、色、質、氣味發生異常。

百合：性甘寒，養肺、胃陰，生津，養陰清心安神。

無花果：性平，味甘。歸心、脾、胃經。潤腸通便，預防癌症。根據《本草綱目》記載：無花果能「治五痔，咽喉痛」。無花果含有蘋果酸、檸檬酸、脂肪酶、蛋白酶、水解酶等，能幫助人體對食物的消化，促進食慾，其含有多種脂類，故具有潤腸通便的效果。

黃豆：性平，味甘；抗衰老，增強大腦活性。根據《本草綱目》記載，黃豆有「容顏紅白，永不憔悴、作澡豆，令人面光澤」的作用。而大豆含有蛋白酶抑制素，可以抑制多種癌症，對乳腺癌的抑制效果最為明顯。

豬肉：滋養臟腑，滑潤肌膚。性微寒，味甘鹹，歸脾、腎經。根據《本草備要》記載：「豬肉其味雋永，食之潤腸胃，生津液，豐機體，澤皮膚」。因含有蛋白質和脂肪酸，能促進鐵吸收，改善缺血性貧血症狀。

食用建議：適用於暑熱潮濕天氣。氣陰兩虛體質人士宜飲用。若有疑問，食用前應先向註冊中醫師查詢體質適宜與否。



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