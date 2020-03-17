【氣炸鍋食譜】氣炸腐皮卷餡料豐富　素鵝金黃脆皮不散6大秘訣

氣炸鍋食譜如此多，高手密密在氣炸鍋Airfryer社交群組中分享及過招，暫時未見谷友氣炸腐皮卷（素鵝），愛好素食的我不得不嘗試一下。氣炸腐皮卷相比用油煎封大大減少了油膩感，比起用焗爐更香脆。

氣炸鍋，焗非焗、炸非炸，我個人認為是個處於尷尬位置的食物，香味未夠焗爐製作的吸引，也欠缺油炸的火候，而且密封不透光的小空間，觀察不到食物的變化，一不留神太容易炸焦食物。可是，氣炸腐皮卷（素鵝）的效果意外地好，完全體現到使用氣炸鍋的真正好處及實用性，不需用油、食物脆口及烹調速度快捷。

氣炸腐皮卷不需額外塗抹油，氣炸後食物脆口，烹調速度快捷。

平日做腐皮卷的過程並不複雜，包緊腐皮卷時或需講求些許技巧，之後不論煎、焗或氣炸完畢，當切開腐皮卷時，便更容易切得整齊。請按圖有包腐皮卷不鬆散的小貼士︰

將餡料紮得愈緊，腐皮卷愈實淨，企理不鬆散。

至於氣炸腐皮卷比烘煎更有金黃脆皮的效果，氣炸後的腐皮卷非常燙手！先待涼10至15分鐘才切開享用。如果用焗爐熱風模式180度10-15分鐘，腐皮卷未夠金黃脆皮，建議用上下火模式，同樣是180度焗10-15分鐘。如果喜歡用油鑊煎封也可，以慢火烘煎至四面金黃香脆完成。以上只供參考，需按個別的爐具火力，來調整溫度和時間。

按圖有氣炸腐皮卷金黃脆皮的做法︰

氣炸腐皮卷食譜

攝錄、攝影：呂榮棟、陳錦超

剪接：陳錦超

健康小貼士︰

腐皮是豆製品之一，富含蛋白質，維他命B6及礦物質含量也較高，但腐皮熱量不低，注重體重者需要控制食用分量。沙葛有清熱祛火、養陰生津、止渴除煩的作用。甘筍有豐富的β-胡蘿蔔素，它是強大的抗氧化物，幫助身體對抗自由基損害。黑木耳中醫角度上有滋陰潤肺、養胃潤腸、和血止血之效，另現代醫學研究，黑木耳可促進血液循環，降血脂及血壓。金菇又名「智力菇」，含有多種人體所需的胺基酸，增強大腦記憶力，而且膳食纖維多，促進腸胃蠕動，幫助排便

外觀精緻的腐皮卷，餡料豐富營養高，可隨意挑選個人喜歡的配料。

相關食譜：

【氣炸鍋食譜】氣炸鍋腰果簡單易上手 鋅鐵豐富素食者補蛋白良源

氣炸鍋腰果食譜

【素食食譜】煎素鵝30分鐘做妥 貴氣金黃餡料多