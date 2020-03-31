【氣炸鍋食譜】氣炸番薯2味燴番薯+番薯條　新手入門哪個效果好？

第一次用氣炸鍋，新手入門最好做的氣炸鍋食譜，零技巧不失敗，氣炸鍋燴番薯莫屬。挑戰高少少難度有氣炸鍋番薯條，也適合新手嘗試。

氣炸鍋食譜琳瑯滿目，每天氣炸鍋入廚群組炮製五花八門的美食，高手在民間，分分鐘勁過大師傅，古早味蛋糕、沙翁（蛋球）、叉燒及蒜蓉包等，教人垂涎。沒有氣炸鍋不緊要，當你見到某份氣炸鍋食譜好想做，如果家中有焗爐，不妨善用熱風模式，詳情可參考早前文章︰氣炸鍋vs焗爐。

氣炸番薯2味︰燴番薯+炸番薯條，適合新手嘗試的是燴番薯啊！

自問氣炸鍋新手暫且別越級挑戰高難度，先儲經驗值，掌握好爐溫、時間、下廚感覺漸可熟能生巧。最簡單又美味，亦有不少「氣炸」朋友推介做氣炸番薯，即燴番薯、焗番薯，完條番薯氣炸，出來的效果果然一流，實在沒需要技巧卻有滿足感。

氣炸番薯（燴番薯）

使番薯加快熟透，建議用叉在番薯身上刺孔，此法亦可用於氣炸焗薯。

要使番薯加快熟透，建議用叉在番薯身上刺孔，此法亦可用於氣炸焗薯。若番薯留待明天食用，不妨在氣炸鍋底盤注入約50至100毫升清水，這樣一來避免番薯隔日後完全收乾水分。若然即做即食，可以不用在氣炸鍋底盤注水。以下大圖便是新鮮熱烘烘出爐的氣炸番薯，肉質綿密，味道香甜，番薯身上「氣炸」到出糖膠，儼如在外面購買的一樣。冷卻了便有點失色，提議大家盡快享用。

新鮮熱烘烘出爐的氣炸番薯，肉質綿密，味道香甜。

炸番薯條

買了太多番薯便換換第二個做法，氣炸番薯條，對個人來說看來簡單的氣炸番薯條又好，氣炸薯條也好，實在是冷凍包裝的最適合氣炸。新鮮的便要事前花點工夫，先用清水挪洗切好的番薯條，通過浸泡，目的為洗走表面澱粉，炸出來的番薯條較酥脆一些。

氣炸番薯條，用清水挪洗切好的番薯條後，徹底瀝乾番薯條的水分，甚至可放進雪櫃冷凍，番薯條變硬，這樣炸出來的番薯條不會太軟。

然後，徹底瀝乾番薯條的水分，甚至可放進雪櫃冷凍，番薯條變硬，這樣炸出來的番薯條不會太軟。在氣炸的過程中，取出內鍋翻動番薯條，可多翻動2至3次，使其受熱均勻。出來的成品效果，切得較幼細的比較脆身。氣炸番薯條要用油，否則表面太乾及顏色不佳。

在氣炸的過程中，取出內鍋翻動番薯條，可多翻動2至3次，使其受熱均勻。

氣炸番薯食譜

氣炸番薯條食譜

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攝錄、攝影：呂榮棟、陳錦超

剪接：陳錦超

如果不喜歡「熱氣」偏愛吃蒸番薯，有4項更美味的蒸番薯貼士給大家參考。蒸番薯看來好簡單，是肯學就識的事，當中原來有小小技巧，可能被人忽略，做齊以下步驟，更能提升番薯的美味，粉嫩透身又香甜。

蒸番薯的步驟不難，只是花多少許心思留意細節，番薯更香甜細膩。

按圖學會蒸番薯的步驟 及 4大要點總結︰

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健康小貼士︰

番薯低熱量及低脂，含豐富維他命A及C，也是高纖食物之一，對腸道蠕動有良好的刺激作用，促進排泄。

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