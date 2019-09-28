【健康湯水食譜】陰虛眼乾宜飲日月魚淮山合桃湯　日月魚不是魚？

撰文：余曉彤
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筆者作為煲湯新手，對於不少乾貨及煲湯材料的認識有限，每一次走進海味雜貨店就像尋寶一樣。今次被它奇特的外型吸引，令我產生了好奇心，圓形的頭跟一條幼幼的尾巴，到底是什麼來的？透過店主的口中得知，它叫日月魚！
攝影：余曉彤
聽到名字「日月魚」以為是一種幼小的魚，其實不對，它不是魚而是海味、貝殼類的生物。日月魚，又名明目魚，屬於深海產品，常用作煲湯佐膳。日月魚的外殼呈圓形，兩邊殼的顏色不同，一邊肉紅色像太陽，另一邊顏色潔白似月亮，所以才稱之為日月魚。漁民捕捉到後會把其肉連同腸臟一起抽出，切去黑色內臟，然後曬乾，便成海味店出售的日月魚。它有明目作用，有助紓緩眼乾、眼澀、眼朦等問題。
日月魚價錢相宜，4両約$50左右，圖中為1両分量。
日月魚是一種貝殼類的生物，有明目的功效。
日月魚淮山合桃湯食譜
此湯能滋肝腎陰（針對肝腎的臟腑滋陰），適合體質陰虛的人士及更年期婦女，可以緩和眼睛乾燥、眼睛疲勞、夜間身熱、口乾等情況；湯水中加入了健脾化濕的材料，也可防止滋陰太過而脾胃濕重，及影響消化力的問題。
按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：
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|食譜
|日月魚淮山合桃湯（煲）
|材料
|日月魚乾40克、准山40克、茨實40克、蓮子40克、扁豆40克、合桃40克、無花果2粒、瘦肉150克、水2.5公升
|做法
|1. 日月魚洗淨後浸水30分鐘至軟身，瀝乾備用。
|2. 准山、茨實、蓮子、扁豆、合桃略洗，瀝乾備用。
|3. 無花果略洗，切半備用。
|4. 將瘦肉放入一鍋滾水內，汆水盛起。
|5. 準備一個鍋，加水至2.5公升，待滾後將所有材料倒進鍋。
|6. 以大火煲滾後轉小火煲2.5小時，加少許鹽調味，即成。
資料提供：錢穎儀醫師 中醫婦科博士@Facebook 錢穎儀中醫師 - 病向「錢中醫」