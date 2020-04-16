【減肥】燒牛肉VS火鍋牛邊樣易致肥？教你4種飲食選擇減致肥風險

同一樣食材，烹調或配搭方法已有千萬種，選擇得宜的話，有助你享用美食之餘亦減少吸收脂肪。日本電視台TBS節目《この差って何ですか？》便找來日本巣鴨綜合治療院院長澤田大作拆解在日常飲食中可以減少脂肪吸收的4個食法，下次食用時，你知點揀啦！

1. 燒牛肉VS火鍋肥牛

不論吃燒肉或火鍋，牛肉都是不可缺少的食材，厚切、薄切或是牛的每一個部位都有捧場客。牛肉如此吸引是因優質的靚牛肉脂肪比例均衡，烹調過後便有入口即溶的感覺，不管用燒的抑或淥的同樣吸引。

不論吃燒肉或火鍋時，牛肉都是必點食材。（資料圖片／龔嘉盛攝）

別以為燒牛肉跟火鍋（淥牛肉）所吸入的脂肪含量相約，原來當中兩者相差15%！到底那一種烹調方法所含的脂肪量較低呢？

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2. 加熱飯糰VS沒加熱飯糰

日式飯糰已在香港普及，不管便利店或食品連鎖店都有它的蹤影。如果有吃過的話，都會發現商家會建議把內餡有肉類的飯糰放進微波爐叮15-20秒，令飯糰溫度微微提升入口更好吃。同時，亦有人會不加熱直接食用。原來兩個食法當中，有一個是有潛在的致肥風險。

吃飯糰時，你會選擇把飯糰加熱或是直接食用？（Luigi Pozzoli/Unsplash）

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3. 蜜糖VS楓糖漿

近來不少人會留在家中烘焙食品或製作班戟，為了令蛋糕更可口，會加入蜜糖。蜜糖另一款代替品是楓糖漿。雖然兩者都是糖，但是哪一款較為健康、致肥的機會較低？

食用班戟或製作烘焙食品時，你會用蜜糖或是楓糖漿？（資料圖片）

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4. 梅酒VS啤酒

日本人到居酒屋都會小酌一杯，最常選擇的都會是梅酒或者啤酒，原來兩個選擇中有一個隱藏了致肥風險，一眾嘉賓知道答案後反應嘩然，完全顛覆了平時的想像。

如果走進居酒屋，筆者會選擇點易入口的梅酒。（資料圖片）

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資料參考：日本電視台TBS節目《この差って何ですか？》