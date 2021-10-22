護關節食物｜柑橘類含類黃酮助抗氧化減發炎　保養關節9大營養素

每到秋分換季，不少人就會出現關節卡卡的問題，一蹲下還會發出像機器生鏽的卡卡聲。



台灣營養師高敏敏提供「保養關節9大營養素」，保持肌肉、筋骨、關節的活力，幫助保養關節、強健筋骨，以及增加靈活強度。

▼保養關節9大營養（按圖看清👇👇👇）

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1. Omega-3好油

Omega-3好油可以減少發炎情形、抑制發炎因子「前列腺素」，有效降低關節炎發生率、紓緩紅腫熱痛。

推薦食物：藻類、三文魚、亞麻仁籽油、魚類。

2. 好的蛋白質

蛋白質是構成筋骨關節的重要原料。

推薦食物：蛋、肉類、豆類、乳製品。

3. 柑橘類食物

柑橘類食物富含類黃酮，能幫助抗氧化，減少發炎反應。

推薦食物：橙、柚子、新奇士、檸檬。

4. 十字花科

十字花科食物含有有機硫化物的抗氧化力，可以幫助筋骨修復。

推薦食物：椰菜花、西蘭花、高麗菜、白蘿蔔。

5. 類胡蘿蔔素

類胡蘿蔔素具抗氧化功效，幫助滑液粘膜修復、保護關節軟骨，以及周圍肌腱韌帶、滑液囊等組織。

推薦食物：南瓜、胡蘿蔔、甜椒、木瓜。

▼按圖了解對關節有益的6款水果及原因（排名不分先後）👇👇👇

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6. 維他命C

維他命C是人體生合成膠原蛋白的重要材料。

推薦食物：番石榴、橙、莓果、蘋果。

7. 維他命E

保護關節軟骨及肌腱韌帶等等組織、延緩關節老化。

推薦食物：牛油果、芝麻、腰果、花生。

8. 硒

礦物質硒可以預防老化，改善退化性關節炎。

推薦食物：蝦、大蒜、全穀、小麥胚芽。

9. 輔助營養素

幫助筋骨修復，改善關節潤滑、軟骨支撐。

推薦攝取營養素：葡萄糖胺、軟骨素、玻尿酸、膠原蛋白。

少吃3大發炎食物

高敏敏表示，保養關節除了攝取好的營養素外，也要避免攝取容易促進發炎的食物：

1. 精緻糖、含糖飲料、點心。

2. 過多飽和脂肪酸、豬油、牛油、炸物。

3. 加工、醃製食品。



高敏敏提醒，雖然關節發炎可以透過攝取營養做改善，但未好轉或更嚴重時還是必須就醫，別再讓自己的身體「卡來卡去」。

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