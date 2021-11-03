護膚飲食｜皮膚乾燥痕癢點算好？營養師教攝取4大營養素做好保養

當氣溫變化較大時，皮膚很容易因油脂和水分的不足，出現乾燥脫屑或發癢等症狀。



使用適合自己的保養品之餘，建議大家Check一下平日的飲食，除了大家熟知的維他命C之外，還有這些重要營養素別忘了攝取喔！

▼秋冬4大護膚營養素（按圖了解👇👇👇）

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1. 維他命A

保護皮膚和黏膜：可促進細胞正常增生，尤其是上皮細胞與黏膜細胞。缺乏時可能會有皮膚細胞異常增生、皮膚過度角化症、乾燥症、乾癬及粉刺。

食物來源：豬肝、腰子、紅蘿蔔、南瓜、番茄、木瓜，及番薯葉等深綠色蔬菜。

2. 維他命B雜

保持皮膚整體健康：能輔助主要營養素進行代謝，維持皮膚、神經及消化系統的健康。攝取不夠較容易產生皮膚乾燥、嘴破、疹子、脂漏性皮膚炎、異位性皮膚炎等。

食物來源：糙米、五穀米、燕麥、綠豆、紅豆等全穀類，動物肝臟、豬肉、牛奶、和綠葉蔬菜。

3. 必需脂肪酸

能改善皮膚光澤：是構成細胞膜的成分，缺乏時可能會出現鱗狀皮膚、紅斑、乾躁症。臨床上看過想維持身材的人避吃肉、不碰油，最後皮膚卻變得乾巴巴。其實好的油脂能幫助脂溶性維他命吸收，讓肌膚散發光澤，即使是在瘦身減重，每天也應攝取至少1湯匙的植物油或堅果類食物。

食物來源：三文魚、鯖魚、牛油果、核桃、亞麻籽（油）、芝麻等。

4. 鋅

可修復皮膚損傷：參與核酸與蛋白質的合成，能抗氧化、促進傷口癒合。如果攝取不足可能導致傷口癒合緩慢，或長出粉刺、痘痘、濕疹、牛皮癬等。

食物來源：蠔、牛肉、豬肉、南瓜子、堅果、小麥胚芽。

另外，提醒還是要多喝水，既可讓身體有毒廢物快速排除體外、有益循環，皮膚水分也不容易被空氣吸走。至於每人每天的飲水量，可用體重X35的方式來計算。不過，喝水記得少量多次、維持一定的水份量，大量牛飲不利於護膚喔！

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【本文獲「李婉萍的營養天地」授權轉載。】