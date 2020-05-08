【甜品食譜】日本女生自製透明檸檬撻　晶瑩剔透清爽透心涼！

大多女生對晶瑩剔透的物品都難以抗拒，如果將晶瑩剔透的元素放入甜品中效果又會怎樣？日本一名自稱「透明愛好者」的女生Tomei Nohito，經常在社交媒體上分享自己製作的各種透明甜點，在炎熱的天氣下看到或吃到這些清新通透的甜點清爽又療癒！

日本人一向對於甜品或和菓子也有一定的要求，除了樣子精緻可愛外，味道亦非常有水準。例如上次介紹的東京Mr.Cheesecake。今次介紹的甜品比那個芝士蛋糕較為簡單，不過外貌比芝士蛋糕更為吸引，便是透明檸檬撻！只看文字的話，完全不明白檸檬撻如何可以造到透明的效果，原來她用了一樣秘密武器。

透明檸檬批是由日本一名自稱「透明愛好者」的女生設計，驟眼一看是看不出檸檬撻的餡料原來是透明。

按圖看透明檸檬撻食譜及步驟：

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透明檸檬茶其實是2017年的產品，由日本飲品公司SUNTORY 推出，據說廠商只提煉了紅茶裏面的香氣和味道，不要顏色，加上有機的檸檬汁，混和天然礦泉水，造到透明的效果。隨後亦在專售日本零食店如759阿信屋、便利店有售。

其他透明甜品！

「透明愛好者」的Tomei Nohito當然不只有製作檸檬撻，她也有創作其他甜品還會選擇時令水果作為主題。甜品樣子精緻，如日本傳統的和菓子琥珀糖、士多啤梨果凍蛋糕、水晶九龍球等，她大多都是用上寒天作凝固劑，比大菜絲更加易用及更易溶於熱水中、凝固力強在常溫下也能保持凝固的狀態。

按圖看其他透明甜品：

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不只日本有透明甜品，我們也有透明甜品！最為有名的便是大菜糕，用上大菜絲（即是寒天）及把冰糖煮溶，拌入蛋液混成蛋花，冷藏後便吃到質感爽脆的蛋花大菜糕了。

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