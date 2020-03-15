【櫻花水信玄餅食譜】日本夢幻和菓子　晶瑩剔透味道微甜入口即化

櫻花季節將到，每年都有不少港人會飛到東京或韓國賞櫻。不過今年受新冠肺炎的影響下，大家無緣出走賞櫻，倒不如留在家中利用鹽漬櫻花製作一個櫻花甜點 - 水信玄餅，讓我們在這個晶瑩剔透的水球觀賞粉嫩的櫻花。攝影：余曉彤

水信玄餅是一道夏季的甜點，是日本金精軒公司（Kinseiken Seika）獨家註冊的品牌食品。甜點一推出市場便大受歡迎，正宗的是採用日本南部山區微甜的水製作，入口即化，更會在30分鐘後將化成一灘甜水，令水信玄餅變得更加珍貴。在香港水信玄餅未必有太多人認識，但相信一眾女生看到其真身後半點抵抗能力都沒有，因為它外貌晶瑩剔透像水晶球一樣，配以數朵櫻花，就像在觀賞一個櫻花標本令人目不暇給。

水信玄餅是由日本的米糕甜點信玄餅演變而來，信玄餅具有黏性和果凍的稠度，兩者食用時配以黃豆粉及蘸上黑糖糖漿。

水信玄餅用的是植物性凝膠 - 寒天粉（Kanten），它是是大菜一種，從紅褐藻類植物中抽取，含有豐富膠質，比大菜絲更加易用及更易溶於熱水中。筆者在網上尋找櫻花水信玄餅食譜時，發現不少人都稱它為零失敗食譜，不過在製作過程時發現寒天粉並不如用魚膠那麼容易，有一點是需要注意的。

寒天粉是植物性凝膠，素食者也可以食用。（資料圖片）

請按下圖看「櫻花水信玄餅」材料分量、製作步驟和4個小貼士：

第一步：先準備材料，透明寒天粉5克、砂糖35克、滾水350毫升、鹽漬櫻花朵、黑糖蜜、黃豆粉及水信玄餅模具。

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除了加入櫻花外，也可以加入桂花、洛神花等食用花。TVB節目《流行都市》亦邀請了吳璧而註冊中醫師講解各食用花功效，大家亦可以根據自己喜愛的味道或功效選擇不同的食用花。

按圖看3種食用花功效及處理時注意事項：

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