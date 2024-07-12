蛋花大菜糕食譜｜零失敗消暑甜品只3種材料　養顏海燕窩低卡低脂

撰文：鄒家鳳
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蛋花大菜糕，冰涼清爽，是一種屬於夏天的消暑糕點。做法簡單，只需大菜、雞蛋和冰糖，低卡低脂又清涼，在高溫炎熱的日子，是抗暑的特效藥。今天餐廳食肆已難找到，一於自己動手做！

大菜是什麼？寒天＝海燕窩？

大菜糕，因大菜而凝固，就像魚膠片（粉）的功效。大菜，是一種富膠質暗紅色的藻類，生於海岸的岩石上，與動物性無關，它還有個外號「海燕窩」，也即日本人稱的「寒天」，他們多用作果凍。稱為海燕窩，營養可不少，含豐富酵素、膠原蛋白及鈣、鎂、鐵、鉀等礦物質。有助防便秘、骨質疏鬆，補血瘦身除皺紋，是女士的美容聖品。

現在你看到白白透明的模樣，是經漂白去腥和反覆清洗暴曬而成。當它溶於水裡，便能使液體變成固體，質感爽脆，與用魚膠粉製成的啫喱，QQ彈彈的感覺不同。

大菜其實是藻類。

處理大菜像處理魚膠片，要先把它浸軟約半小時，再與冰糖煮溶，拌入蛋液混成蛋花，冷藏後便可。大菜含豐富藻紅素（蝦紅素），可保護眼睛防黃斑病變，及藍光的傷害。由於纖維豐富又低卡低脂，易有飽肚感，是女士減肥恩物。

大菜糕食譜
食譜 大菜糕（冷）
材料 大菜絲10克、冰糖 50克、水700毫升、蛋1隻
做法 1. 大菜絲洗淨，浸泡約30分鐘，瀝乾。
2. 煲滾一鍋水，加入大菜絲，以中大火拌煮。
3. 放入冰糖攪拌，煮至大菜及冰糖完全融化，關火。
4. 雞蛋拂勻，邊倒入蛋液，邊不停攪拌成蛋花，盛起注入模具，放雪櫃冷藏約2小時至凝固。

 

健康小貼士：

大菜，清熱消暑，它含豐富藻紅素，維他命B1、B2、鉀、碘、鈣等，纖維豐富，易有飽肚感，有助控制食量。

攝錄：李啟康

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砵仔糕食譜

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