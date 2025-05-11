母親節食譜2025｜養生美顏糖水湯品23道食譜合集　木瓜雪耳抗衰老

母親節想孝敬母親一年365日全天候的照顧，讓媽媽甜入心？除了吃蛋糕，還可在家炮製養生美味的湯水甜品，滋潤養顏。筆者蒐集了以下23款養生養顏食譜，簡單易做，毫無難度！



中式甜品養顏甜品

芝麻糊食譜｜養顏防脫髮！芝麻糊簡易做法加1物香滑濃稠 免生粉水

芝麻糊食譜

紅豆沙做法｜中式糖水陳皮紅豆沙 鼎爺1招快速起沙、紅豆免放冰格

陳皮紅豆沙食譜

【桃膠食譜】桃膠雪梨桂花羹滋潤養顏淡淡花香 加樣材料清甜健脾

桃膠雪梨桂花羹食譜

【糖水食譜】椰汁雪耳桃膠燉木瓜 零技巧零失敗中式甜品！

椰汁雪耳桃膠燉木瓜食譜

【木瓜燉鮮奶食譜】美顏潤膚零技巧零調味 15分鐘零失敗甜品！

木瓜燉鮮奶食譜

【甜品食譜】桃膠燉鮮奶膠原蛋白豐富 平民燕窩最啱冬天潤一潤

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【甜品食譜】椰皇鮮奶燉蛋白肌膚滑滑 加燕窩雙重滋陰潤肺

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【甜品食譜】冰糖燉梨配紅棗桃膠潤肺美顏 30分鐘電飯煲煮夠簡單

冰糖燉梨食譜

【素食食譜】桃膠銀耳羹滋陰養顏 平民燕窩簡單做美麗得體

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【糖水食譜】木瓜雪耳糖水滋陰潤肺 保護嫩滑肌膚抗冷氣

木瓜雪耳糖水食譜

【杞子桂花糕食譜】中式甜品清甜精緻 潤肺美肌淡雅桂花香

杞子桂花糕食譜

【蛋白杏仁茶食譜】香滑潤肺美白抗衰老 煮完雙手最滑溜！

蛋白杏仁茶食譜

潤燥養顏養生湯水

【健康湯水食譜】蜜瓜螺頭豬腱湯有段古 陰虛宜飲爵士湯潤燥養顏

蜜瓜螺頭豬腱湯食譜

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【粟米魚肚羹食譜】罐頭湯加料昇華 護膚抗氧化女士最啱

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【美顏湯水食譜】花膠燉竹絲雞湯滋陰養顏 浸發花膠一啲都唔難！

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【健康湯水食譜】紅棗椰子雞湯 養血補氣適合女士產後調理

紅棗椰子雞湯食譜

【夏天湯水】中醫推介淡菜冬瓜湯滋潤袪濕 淡菜非蔬菜應怎處理？

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【立夏湯水食譜】消暑冬瓜蠔豉排骨湯 祛濕去水腫滋陰養顏！

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【健康湯水食譜】紅菜頭西芹蘑菇湯 刮腸強補血拒做「黃臉婆」!

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【健康湯水食譜】紅蘿蔔雪耳百合湯潤燥通便 皮膚乾燥有救星

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【健康湯水食譜】雪梨無花果粟米湯 秋季必備湯水滋陰潤肺通便

雪梨無花果粟米湯食譜

【健康湯水】沙參玉竹雪耳百合湯滋陰止皮膚痕癢 濕重者注意飲用

沙參玉竹雪耳鷓鴣湯食譜

健康湯水食譜｜木耳雪耳山楂湯潤膚通便告別肚凸凸！4類人慎服