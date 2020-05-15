【吃番薯宜忌】8大健康好處點食最好有秘訣　超甜番薯要咁揀...

吃番薯宜忌，6大要訣不妨參考，這樣吃番薯更有益於減肥效果及有利健康。一般擔心吃番薯；放屁多的問題，連皮吃、跟飯吃，便有助紓緩。想吃超甜番薯，緊握2招必勝法，不脫皮；挑瘦長，必中的成功率高。

番薯不食錯，掌握6大要訣吃得更健康，助瘦身、排便及減脹氣。（尹嘉蔚攝）

番薯四季不缺，助減肥及排便是它廣為人知的功效。番薯中有大量纖維，咀嚼時間較久，因此較易取得飽足感，有助控制食量。蒸、煨、煮、焗番薯皆美味，但這樣吃番薯更能為健康增值，助瘦身、排便、減脹氣。

按圖了解吃番薯宜忌6大秘訣︰

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胃潰瘍、胃酸過多及腎功能不良的人不宜多吃番薯，腎功能差的人，要避免與番薯同吃其他高鉀的食物，包括香蕉、菠菜、三文魚、黑豆、椰子水、南瓜及鷹嘴豆等。

胃潰瘍、胃酸過多及腎功能不良的人不宜多吃番薯。（鄧倩螢攝）

按圖了解番薯的8大健康好處︰

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至於揀番薯，也有2招必勝方法，靠目測便知哪些番薯更美味，更鬆化綿甜。即採的番薯雖然新鮮卻非最好，經儲存的番薯才更好吃！此外，採購番薯的買手於以往受訪時教路，細長形的番薯比圓碌碌的番薯甜度更高！下次買番薯時不妨多留意。

超甜番薯記下2招必勝方法，不易脫皮及細長形的番薯更甜。（鄧穎琪攝）

按圖了解揀超甜番薯2招必勝法及原因︰

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參考資料︰HEHO/ 《食療大全》/ 《高血壓降壓常備菜》/《蔬菜營養食用法》/自由時報