【番薯食譜合集】世界煮番薯日　做法百變點蒸番薯會超甜？

Happy National Cook A Sweet Potato Day！原來每年的2月22日為National Cook Sweet Potato Day，起源不可考，但各地的番薯愛好者也為「煮番薯」慶祝一番討樂趣。閉關在家太久，不如也「趣一趣」響應一下「煮番薯日」，富營養又有助減肥的番薯，不論黃肉、橙肉或紫肉也能變出各式食譜。

番薯（Sweet Potato）俗稱地瓜、紅薯及甘薯，含豐富的纖維、維他命、礦物質及抗氧化物等營養，有利於減肥及清腸排毒，甚至被列為長壽食品之一。番薯於全球的熱帶及亞熱帶地區廣泛栽培，據估計番薯的起源至少在5,000年前，在挖掘秘魯古代文化的遺跡時，研究人員更發現番薯殘跡或可追溯至公元前8,000年。番薯既健康又美味，可用於沙律、小食、主菜、甜品和湯。

番薯、地瓜、紅薯及甘薯也是番薯，番薯肉的顏色分別有黃、紫、橙及白多款。（gdevo260/Pixabay）

選購番薯時揀形狀均稱，墜手結實，皮夠滑，坑洞細和沒有發芽的番薯，頭尾兩端帶肉，不要貪大件的番薯，它們比較老，甜味和水分也比較缺乏。番薯不用放進雪櫃冷藏，儲存在通風、涼爽及陰暗的環境中，這樣可模擬番薯的生長環境令味道更香甜。

選購番薯時 揀形狀均稱，墜手結實，皮滑和沒有發芽的，不要以為愈大愈好，其實它們較老，較缺乏甜味和水分。（auntmasako/Pixabay）

如果要去皮食用於做料理前處理，不要直接將已去皮或切開的番薯放入雪櫃，否則番薯的水分會被抽乾，失去軟綿的質感。若是蒸番薯及焗番薯完全不需去皮，刷洗乾淨甚至連皮吃也無妨，番薯皮含抗氧化物及膳食纖維，連皮吃番薯其他更有益，也能提升飽足感，減去額外的食慾有利減肥。

Avobar 的創意番薯食法「辣牛油果番薯多士」，以烤番薯代替麵包作「多士」，配牛油果醬及椰子製成的乳酪忌廉。（黃舒慧攝）

別小覷一個普通平凡的番薯，除了美味無敵的蒸番薯外，以下結集的番薯食譜，分別有主菜、小食、湯、甜品及糖水，百變的創意食法全部圍繞番薯（黃薯及紫薯）做主題。若然覺得簡單的蒸番薯仍是最好，超好味的蒸番薯貼士，花多少許心思留意細節，番薯會更香甜細膩。

主菜︰菠菜番薯蓉墨西哥餡餅

【素食食譜】菠菜番薯蓉墨西哥餡餅 30分鐘高纖低卡飽肚輕食

菠菜番薯蓉墨西哥餡餅

按圖有菠菜番薯蓉墨西哥餡餅詳細食譜︰

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主菜︰日式番薯煮雞肉

食譜連結︰【15分鐘飯盒.有片】日式番薯煮雞肉 番薯連皮燜營養滿分

日式番薯煮雞肉

主菜︰蒸番薯（可代白飯成正餐）

蒸番薯的步驟不難，只是花多少許心思留意細節，番薯更香甜細膩。（尹嘉蔚攝）

按圖有超好味蒸番薯貼士︰

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小食︰番薯薯片

【素食食譜】番薯薯片 30分鐘自製健康薯片薯不簡單

番薯薯片

按圖有番薯薯片詳細食譜︰

小食︰番薯煎餅

【番薯食譜】番薯煎餅外型似金磚香甜軟糯 簡單健康新年小食

番薯煎餅

按圖有番薯煎餅詳細食譜︰

小食︰番薯芝心丸

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番薯芝心丸

湯︰芥菜番薯湯

【健康湯水食譜】芥菜番薯湯不宜加薑 潤腸化寒痰非治感冒！

芥菜番薯湯

按圖有芥菜番薯湯詳細食譜︰

甜品︰糖漬番薯

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糖漬番薯

甜品︰拔絲番薯拉絲

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拔絲番薯拉絲

糖水︰番薯糖水

【番薯糖水食譜】老薑養生驅寒暖身 簡易秋冬中式糖水

番薯糖水

按圖有番薯糖水詳細食譜︰

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糖水︰紅薯糖水

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紅薯糖水

糖水︰紫薯西米露

【紫薯西米露食譜】足料中式糖水暖笠笠 超多紫花青素抗氧力高

紫薯西米露

按圖有紫薯西米露詳細食譜︰

糖水︰紫薯百合糖水

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紫薯百合糖水

甜品︰紫薯糕

【紫薯食譜】紫薯糕養顏高纖簡單做！無添加大菜、寒天或魚膠

紫薯糕

按圖有紫薯糕詳細食譜︰

甜品︰紫薯千層糕

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紫薯千層糕

甜品︰紫薯茶巾

【和菓子食譜】紫薯茶巾超簡單 一綁一擰漂亮茶點誕生

紫薯茶巾

按圖有紫薯茶巾詳細食譜︰

甜品︰紫薯水晶湯圓

食譜連結︰【湯圓食譜】紫薯水晶湯圓 晶瑩彈滑全靠......

紫薯水晶湯圓

甜品︰紫薯湯圓

【湯圓食譜】紫薯湯圓高纖養顏 一紫一白浪漫元宵必食甜品

紫薯湯圓

按圖有紫薯湯圓詳細食譜︰

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甜品︰三色芋圓

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三色芋圓

甜品︰紫薯冰皮月餅

食譜連結︰【紫薯冰皮月餅食譜】低卡低脂抗氧紫薯 製月餅簡單方便健康清甜

紫薯冰皮月餅

健康小貼士︰

番薯低熱量、低脂又飽腹，每200克番薯含熱量180千卡、脂肪0.3克、纖維6.6克，並蘊藏豐富的β-胡蘿蔔素，可轉化為維維他命A，另外也是維他命C及鉀的良好來源。黃番薯的胡蘿蔔素較高，可保護眼睛健康；紫番薯含花青素，可抗衰老及保護心臟，兩者均有豐富的纖維，有利於清腸排毒或有助減肥。中醫角度看番薯，據《本草求原》記載︰「番薯涼血活血，寬腸胃，通便秘，去宿瘀臟毒，舒筋絡。」

紫薯vs紫心番薯有何分別？答案連結

營養參考資料︰Healthline 1/Healthline 2