【紫心番薯vs紫薯】常被混淆！簡易分辨營養功效食用宜忌一文看清

日日食紫薯包你瘦過碌番薯！近日「紫薯控」鄭秀文卻出IG 貼文，明言對紫薯感到忐忑，源於一條似紫薯卻非紫薯的植物，呼叫媽啊…好混亂呀︰「如何分辨紫薯和紫心番薯，仍然好謎。」

紫心番薯和紫薯，兩者如何鑒別，各自的營養及功效如何？哪樣較有益於瘦身？此文詳盡解開紫心番薯vs紫薯之謎。

（sammi_chengsauman IG）

Sammi曾以紫薯為瘦身食物，停吃一陣子後，現在想與紫薯再續前緣。她最近分享在菜檔購得一條夏威夷來的紫薯，又瘦又長，蒸熟後發現與以往所吃的紫薯顏色明顯地淺色好多，近乎呈白色，味道不太甜，對比她手上另一隻圓碌碌，深紫色的紫薯，覺得像以前吃過的品種，不禁忐忑︰「對於如何分辨紫薯和紫心番薯，仍然好謎。🥶好忐忑。總之，今午是吃了兩大粒紫色嘢和南瓜。感覺好健康。感覺好抗氧化。🤩 #仍然好希望有紫薯高人解謎 。」究竟兩隻「薯」，哪件才是真紫薯？

紫心番薯vs紫薯

首先，淮山和番薯較少會被混亂，但當紫心番薯和紫薯，這兩個名稱出現時，叫不少人滿腦疑問，有何不同？的確兩者常被混淆，網上講解之間的分別時，亦有圖文不符的情況。當問起「紫色的番薯」即是甚麼？你會標籤為紫心番薯，還是紫薯？它們是完全不同的蔬菜。

紫色番薯=紫薯≠紫 “心” 番薯

（上）紫薯（purple sweet potato），甘薯（地瓜）的其中之一種色相；（下）紫心番薯（purple yam）即是「紫心淮山」。

紫心番薯

先解構紫心番薯，它即是「紫心淮山」（purple yam），紫心淮山亦有市場稱為「參薯」。此文不詳解淮山及山藥分別，如有興趣，請按此連結。明明是淮山，為何又叫「薯」？外型及內在上如何鑒別紫心番薯（紫心淮山）？

按圖了解如何鑒別紫心番薯（紫心淮山）︰

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紫心番薯（紫心淮山）的營養價值及4大益處

請按圖了解︰

（左）紫心番薯（紫心淮山purple yam）；（右）紫薯（紫番薯purple sweet potato），兩者常被混淆。

紫心番薯（紫心淮山）在市場上少見；紫薯則較為普及，兩者是完全不同的植物！紫心番薯（街市價約$47/1.14斤）價錢比紫薯（約$14/1.01斤）貴很多！

紫薯

至於，一般大眾俗稱的番薯，正名為地瓜、紅薯、甘薯（藷），屬旋花科族（Convolvulaceae），也是根莖類蔬菜，顏色涵括紫色（紫薯purple sweet potato）、紅色（紅薯）、白色（白薯）和黃色（黃薯、橙薯）。紫色番薯可鑒別為「紫色的番薯」，故此是紫薯（purple sweet potato）。

按圖了解如何鑒別紫薯︰

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按圖了解紫薯的營養及3大益處︰

紫心番薯vs紫薯營養對比8大重點（營養、功效及食用宜忌）

（左）紫心番薯（紫心淮山）；（右）紫薯，在中醫功效上類同可健脾胃，兩者含豐富花青素但紫薯較優；紫薯的維他命A更高，熱量較低。

請按下圖了解︰

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番薯、淮山功效相似 番薯通便淮山便秘者不宜

在中醫學上，紅薯、番薯的功效跟山藥、淮山相似，可健脾胃，補虛益氣，滋肺腎。淮山於《本草綱目》記載：「益腎氣，健脾胃，止泄痢，化痰涎，潤皮毛。」可益氣養陰，補脾肺腎，鞏固腸胃止瀉。淮山有收澀的作用，故此大便燥結者不宜食用，容易肚有脹氣的人也該少吃。此外，它的鉀質較多，腎病患者要注意進食分量。至於，番薯在《本草求原》載：「可涼血活血，寬腸胃，通便秘，調補脾胃…」而腸胃功能較差者，不宜多吃番薯，《綱目拾遺》：「中滿者不宜多食，能壅氣。」可致肚腹滯脹。

（左）紫心番薯（紫心淮山）在市場上少見；（右）紫薯則較為普及，兩者是完全不同的植物！紫心番薯（街市價約$47/1.14斤）價錢比紫薯（約$14/1.01斤）貴很多！

抗性澱粉是什麼？半熟香蕉薯仔多吃小心肚滯脹

Green Monday註冊營養師劉子欣（Celia）曾受訪時表示，大部份的抗性澱粉質是高纖食物，對瘦身有些幫助。這些食物包括︰

（1）豆類、全穀類等未加工的天然植物（紅豆、燕麥、糙米、地瓜、粟米、南瓜等）。（2）無法完全糊化、未經熟化的澱粉食物（生山藥、半生香蕉、半生薯仔等）。（3）煮熟後又冷卻的老化澱粉 （隔夜飯、壽司米）。

Celia稱抗性澱粉不會直接有效於瘦身，普通澱粉質會於小腸中消化和吸收，但抗性澱粉會在大腸中發酵及吸收，腸胃消化能力較差者若吃得多抗性澱粉，容易令腸胃產生氣體，導致肚脹，加重腹脹不適。

Sammi曾在2017年分享︰「基本上，我極愛食紫薯。日日食，尤其早餐。紫薯絕對是keep fit聖品。#紫薯控。」

基本上，我極愛食紫薯。日日食，尤其早餐。 紫薯絕對是keep fit 聖品。#紫薯控 Sammi Cheng Sau Man（@sammi_chengsauman）分享的貼文 於 2017 年 5月 月 16 3:46上午 PDT 張貼

紫薯食譜參考︰

【紫薯食譜】紫薯糕養顏高纖簡單做！無添加大菜、寒天或魚膠

【和菓子食譜】紫薯茶巾超簡單 一綁一擰漂亮茶點誕生

【紫薯西米露食譜】足料中式糖水暖笠笠 超多紫花青素抗氧力高

【湯圓食譜】紫薯湯圓高纖養顏 一紫一白浪漫元宵必食甜品

【不邪惡甜品食譜‧有片】紫薯千層糕 煙煙韌韌靠兩粉混合

營養參考資料︰Sweet Potatoes 101/Healthline1/Healthline2/Healthline3