金菇營養｜益智菇降血脂提升記憶力　2招最能留住營養點食更吸收?

金菇營養｜金菇（英文：Enoki mushroom或Enokitake），別名金針菇，是一種很常見的食用菇類，在鍋物料理更是經常出現的食材。金菇的營養價值豐富，蛋白高質，熱量低被視為有助減肥的食材，當然它還有更多對健康有益的好處！如果不想白白流失金菇的營養，一定要用這一種烹調方法！



金菇屬低熱量高蛋白食物，有豐富的維他命、礦物質、纖維等營養。（資料圖片／鄧穎琪攝）

金菇營養｜纖維比椰菜高2倍 增記憶力又名「益智菇」

金菇在香港深受歡迎，更是鍋物、拉麵、烏冬的常備配料。金菇的種類很多，最為常用的是米白色品種。金菇屬低熱量高蛋白食物，有豐富的維他命、礦物質、纖維，其纖維量更比椰菜高兩倍，一直被納入幫助減重的日常膳食中。

除了作為「瘦身」菇外，金菇又有「益智菇」之稱，因其含有多種胺基酸，有助智力發展及提升記憶力。

按圖看金菇的6個健康益處：

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金菇營養｜點煮最能留住營養？

金菇的吃法千變萬化，不管是煎、炒、煮或蒸都非常方便及美味。不知道你最愛的烹調方法是什麼，東京農業大學農業博士江口文陽則建議金菇這樣煮最好，因為這樣可使營養完整使人體吸收利用。

金菇除了作為鍋物、烏冬的配料外，也常常和牛肉一同食用。（資料圖片／劉晴、王夕子攝）

金菇最能保留營養烹調方法

1. 煮湯或炒

金菇的營養成分幾乎為水溶性，建議煮成湯或炒。最簡單為例，在味噌湯、火鍋或湯麵都可以加入金菇。不過如果該湯底太過肥膩則不建議飲用，避免吸收更多脂肪。

金菇又名See you tomorrow？原狀排出營養唔吸收？營養師揭真相！

2. 全熟或切碎烹調

菇類的細胞壁十分堅硬，一定要確實煮熟或切碎烹調，才能完整的使人體吸收利用。金菇需確實煮熟或切碎烹調，才能完整的使人體吸收利用。

金菇禁忌｜3類人需慎吃！

雖然金菇看似老少皆宜，但事實並非如此，因菇菌類含是高嘌呤食物之一及含有豐富的鉀，故有3類人士需慎吃，切勿食用過量。按圖看那3類人需慎吃：

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3類人士需慎吃金菇：

1. 高尿酸或痛風人士

2. 患有腎病人士

3. 腸胃不適或消化不良



金菇清洗／切法

雖然金菇好處多且容易烹煮，但每次處理時都會令金菇和泥巴四散，事實上有一個乾淨企理切洗金菇方法，企理切走底部同時更可將其洗淨。

請按圖看乾淨企理切洗金菇方法︰

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