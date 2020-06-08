【茶種類】6大常見下午茶　伯爵茶配英式鬆餅三文魚配甚麼最夾？

英式傳統下午茶一向受不少女士的歡迎，茶點展示在高貴優雅的三層層架上；配合酒店美輪美奐的環境；加上與三五知己暢所欲言，悠閒地可以過上一個下午。除了以上提及的三種元素，聽來好像差了甚麼？對了，下午茶豈能不提及「茶」？很多人吃下午茶時只注重精緻的點心，卻忘了選一杯合適的茶。其實不同食物有相配的茶，選對茶可以令食物的味道昇華，更能享受食物的美味。

早前記者參加了一個茶藝工作坊，當中茶藝師很細心向參加者介紹不同種類的茶的特性。當提及現時不少人都喜歡到酒店享用「三層架」下午茶時，茶藝師表示很多人忽略了下午茶當中的「茶」。其實吃不同的食物應該喝不同的茶，這樣才可以令食物的味道跟茶味配合得更好。以下各款常見茶，你知道它們和哪款食物味道最相襯嗎？

一杯茶的背後蘊含著不少學問，配合不同的食物亦會有不同的味道。（freepik)

按圖有答案，了解各款茶跟食物的最佳配搭：

+ 13 + 12 + 11

6款常見下午茶的味道特徵

1.伯爵茶

伯爵茶大概是世上最為人知曉的拼配紅茶，現代的伯爵茶大多以鍚蘭紅茶、大吉嶺紅茶、阿薩姆紅茶、中國茶等相對典雅清淡的紅茶作為茶基。再加入佛手柑精油，或是其他柑橘類精油，例如檸檬、橙、青檸等等，因此伯爵茶大多帶有果香，氣味清新怡人。

2.大吉嶺紅茶

來自印度北部的大吉嶺地區的紅茶有著「紅茶中的香檳」的美喻，不同季節所採摘的大吉嶺茶葉不論在香味和味道上都會不同。春天的大吉嶺紅茶茶葉（First Flush）會帶有一種新茶、近似綠茶的微澀；而夏天的（Second Flush）茶味濃厚，並帶有葡萄的香甜氣味。這兩個季節的茶葉氣味芬芳高雅，口感細致柔和，不用添加其他材料，適合純喝。而秋天的大吉嶺茶葉（Autumnal Flush）澀味較重，茶味醇濃。

3.烏龍茶

在亞洲地區，烏龍茶普及及受歡迎，獨特的香氣適合下午茶中的各式咸點。較淡的烏龍茶配上味道較為清淡的咸點；茶味較濃的配搭味道較強烈的咸味點心。

4.錫蘭紅茶

來自斯里蘭卡的錫蘭紅茶，共有六個不同的產區，由於氣候和海拔不同，茶葉亦有微小的差異。整體來說，它們的特徵都是較別的茶葉濃烈及香醇。下午茶、早餐茶、奶茶，或加入檸檬，製成鍚蘭檸檬茶亦是不錯。

5.印度香料茶

被印度人稱為「百寶藥」的香料茶，是一種混合各種香料的茶飲，香辛味較重，通常以阿薩姆紅茶加入肉桂、丁香、胡椒、小豆蔻等香料，香味層次豐富，亦有食療的作用。對印度人而言，這是每天喝也不會嫌倦的飲品。

6.綠茶

綠茶帶有的淡淡清香，加上一股隱約的植物香味，令人仿如置身於十里梯田。綠茶應配搭味道較溫和的食物，例如海鮮、雞肉，或是炒菜等。

以上是各款常見下午茶跟食物的配搭，你平時最喜歡那一種茶呢？（freepik)

若下午茶中主打享用甜品，可考慮伯爵茶、大吉嶺紅茶及錫蘭紅茶，綠茶也可配果撻。其實各款茶都有自己的特色，除了與各種食物配合，各位亦可以根據自己的喜好選取合適的茶。那次活動到尾聲時，茶藝師亦提醒我們，喝茶的文化及與食物的配搭固然重要，但喝茶本身的目的是為了讓自己放鬆，並和好友相聚，不應過於拘泥在一些小節上，而違背了本意。

除了茶，下午茶當然要有食物，即使不是外出用膳，我們在家亦可以製作不同的茶點，以下各種咸甜點食譜，簡單易做，在假日時，大家不妨邀請三五知己，一邊喝茶，一邊吃自己親手製作的點心，過一個輕鬆而寫意的下午。

【電飯煲食譜】古早味蛋糕鬆軟綿密滿蛋香 比焗爐方便2大優點！

電飯煲古早味蛋糕食譜

【Basque Cheesecake食譜】巴斯克芝士蛋糕最緊要燶！新手必成功

巴斯克焦香芝士蛋糕食譜

【英式鬆餅食譜】外香內軟 鮮奶檸檬自製天然鬆軟劑！

英式鬆餅食譜

+ 2

下午茶的起源：這種餐飲文化由一位英國貴族，貝德福德公爵夫人所提出的。相傳在19世紀的英國，進食晚餐的時間變得愈來愈晚，每晚大概要等到八、九點才可以享用晚餐，與午餐足足相隔了八小時，這令到這位英國女貴族十分煎熬，為了填補這段時間所帶來的空虛和飢餓感，她決定在午後時光享用一份輕量的茶點，例如，三文治、小蛋糕及鬆餅等，再配上一杯茶，便可彌補這段時間的飢餓，又不會吃不下晚飯。她開始邀請親朋好友一起享用下午茶，這個習慣很快地在上流社會流行起來。直到現代，傳統英式下午茶的價錢變得愈來愈大眾化，選擇亦多，就算不是享用傳統的三層英式下午茶（full afternoon tea set)，普羅大眾亦喜歡在午餐和晚餐之間的空檔時吃一件小蛋糕，配上一杯茶，為自己「叉電」。

參考資料：The Tea Curator/The Tea Club/Tea Class