【豉汁蒸魚雲食譜】自製惹味豆豉汁　簡單3步洗走泥味及腥味！

蒸魚雲、魚雲豆腐湯在傳統的粵菜餐廳或者舊式茶餐廳都可吃到，嫩滑的魚雲肉油脂分佈平均，小小的一口放入口中令人意猶未盡，最簡單用豉汁蒸或美極煎熟已經非常下飯。不過你可知道魚雲是魚的哪一個部位嗎？

魚雲，指在魚鰓兩邊，呈白色半透明膠狀，僅有兩小塊的魚肉。魚檔出售的魚雲大多是大魚頭或鯇魚頭，個人認為大魚頭的魚雲較為嫩滑肥美，購買時可請魚販將魚頭斬件。回家後，（1）必須先把魚雲清洗乾淨，否則會加快變壞的速度及發出臭味。洗淨後可以（2）準備一鍋水，加入米酒和白醋浸15分鐘來去除大魚頭的泥味及腥味，（3）其後用流水沖走米酒和白醋的味道。

烹飪魚雲的醬汁配搭眾多，今次選擇最家常的豉汁，把豆豉壓碎加入炒香的蒜蓉、辣椒等食材來增加味道，如喜歡豆豉的話亦可增加分量。不過謹記豉油一同爆香的話味道或會變酸，所以應在爆香蒜蓉和豆豉後才混和其他材料。

豉汁蒸魚雲食譜

健康小貼士：

魚雲，即是魚頭的腦髓部份，含豐富的不飽和脂肪酸如DHA,，對抗炎、眼睛健康、腦部健康、預防老年痴呆症都有幫助。但魚雲亦含高膽固醇，而且豆豉屬高鹽分的調味料，故三高人士（高血脂、高血壓,、高膽固醇）不宜多吃。

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