【氣炸鍋食譜】紙包三文魚簡易法國菜　嫩滑多汁減營養流失

紙包魚，聽起來似是很高級的法國料理，其實不論材料與製法都十分簡單。可以做紙包魚的魚很多，包括：鱸魚、鯛魚、比目魚，但最常見的就非三文魚莫屬。以往做紙包魚都會用焗爐，但有了氣炸鍋後就更方便了，今次就示範紙包三文魚製法，相當適合宴客呢！

攝影、攝錄：陳錦超、黎家浩



剪接：徐瑋聰

紙包三文魚的主要材料就是三文魚扒一塊及各種蔬菜，今次要遷就氣炸鍋的大小，挑了一塊比較小的三文魚，醃之前記緊刮鱗，去骨與否則不一定。伴碟配菜使用了洋葱、車厘茄與蘆筍，其實只需按照自己的口味選擇就好，像是蘑菇、本菇、菜苗、三色椒等，有人甚至會配魷魚、蜆等海鮮，讓整道菜式更富鮮味！香草方面，影片中的是乾的意大利香料，但如果想賣相和味道更佳，不妨用新鮮香草如：番茜或百里香。

紙包的方式並沒有劃一標準，要求低的話，包得實就好；不然你可以參考下圖的餃子包法、糖果包法，或是用幼繩把牛油紙束起來，最重要是可以密封。用這個方式來煮食，能保留食材中的營養和原汁原味，三文魚肉相當嫩滑，牛油紙底部滿滿都是魚和蔬菜的精華，用來佐飯也不錯。

說這道菜適合宴客，首先因為它性價比很高，用簡單材料和步驟，卻能做出賣相得體的紙包魚；而且打開那牛油紙時，有種拆禮物的感覺，打開後見到色彩繽紛的食材，更是馬上讓人心花怒放。當然，除了睇得外，味道也很好啦！

紙包三文魚食譜

健康小貼士：

三文魚，含豐富的EPA和DHA兩種奧米加3不飽和脂肪酸，有助腦部發展，和減少血管收窄，防止中風、心臟病等心血管問題發生。當中的維化命A、D、B、鐵、抗氧化劑等，能促進眼睛健康、皮膚維持彈性、加強記憶力等。

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