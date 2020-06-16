蝦冷知識 ︳洗蝦現「藍水」嚇怕網民食用存疑？附急凍蝦烹調5貼士

蝦仁是家中常備的急凍食材之一，因處理簡單，烹調時間快捷，深受不少家庭喜愛。不過你有試過在解凍或清洗蝦仁的過程中，發現水變成了藍色嗎？到底蝦仁出現藍色水是正常的嗎？食用後對身體有沒有害？

大多數人處理急凍蝦仁的方法都是先解凍，用清水浸洗，瀝乾水分。這幾個看似正常的步驟，當中亦可能遇到奇怪的事。近日，筆者在一個飲食群組發現有位網民上傳了一碗淺藍色的水及一碗解凍蝦仁，她指在洗蝦時發現水是藍色的，詢問網民們是否可以食用？其中一位網民表示自己也試過，沖洗幾次也是藍色，以為是包綏袋的藍色標紙甩色。

網民在清洗一包急凍蝦仁後發現水變成藍色，擔心能否食用。（Facebook群組「今晚煮乜好」）

筆者看過帖文後亦詢問過身邊的朋友，有人遇過此情況，到底是正常的事？或是蝦仁已經變壞？記者訪問了香港中文大學生命科學學院食品及營養科學學系梁禮國教授，他表示此屬正常現象，不用太擔心食用安全，不過如果真的擔心存在食物安全問題，則不建議食用。

按圖看蝦仁解凍後出現「藍水」原因：

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急凍蝦烹調5大貼士

得知急凍蝦仁解凍後出現「藍水」屬於正常情況後，大可以安心食用。不過，往往因為急凍的關係，蝦仁的口感及味道變差。其實只要有齊生粉、胡椒粉及咖喱粉，便可以輕鬆將急凍蝦仁去腥，肉質變成爽口彈牙，口感又滑溜。

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資料參考：EBC東森新聞