【魚食譜】五柳黃花魚酸甜開胃好下飯　傳統醬料五柳是什麼？

黃花魚油脂豐富、肉質厚身富有彈性，單是煎成金黃香脆已經非常美味，但個人認為配搭酸酸甜甜的醬汁能令整條煎魚味道更上一層樓。中式的酸甜醬汁不止得糖醋汁，還有五柳汁！不少大廚都愛用五柳來烹調五柳魚，不過作為新手入廚又知道什麼是五柳嗎？

五柳魚可能在餐廳中比較少見，因比起糖醋汁它還需要準備五柳才可烹調成五柳汁。那到底什麼是五柳呢？五柳其實是中式混搭醃漬物，包括了薑、蕎頭、鹹酸菜及瓜英（木瓜絲和紅蘿蔔絲），在夏日時分不少人都愛來點酸甜醃漬物醒胃。除了作為冷盤小食外，也可以用來炒米粉如廈門炒粉，一樣美味；將五柳切絲加茄汁煮成醬汁，淋在煎好的魚上，酸甜開胃。

五柳黃花魚食譜

五柳在不少老式雜貨店都可以找到，不怕麻煩的話可以把五柳切成絲，再表照食譜以下的醬汁材料（茄汁3湯匙、酸梅醬1湯匙）拌勻便可。如想方便一點可以購買現成的五柳醬，醬料內已有五柳絲，如果想吃更多醃漬物也可以買一包五柳切絲，在烹煮醬汁時倒入。

至於煎黃花魚，最重要要確保鑊燒得夠熱否則魚皮便會黐底，再用慢火把魚的兩面煎至金黃及7-8成熟，最後轉大火把魚皮煎香。如想知道更多煎魚貼士可按以下連結-【煎魚貼士】魚皮金黃香脆肉質嫩滑！大廚教完美煎魚7大貼士

五柳黃花魚食譜

健康小貼士：

黃花魚富含Omega3 (DHA及EPA)，以每100克來計算共2100毫克的DHA及EPA。兩者是保護心臟功能的最主要成份，攝取足夠的Omega3有助身體去製造類花生酸 (eicosanoids)，有助心血管系統、呼吸系統、免疫系統以及內分泌系統的運作。根據美國心臟協會，成人每日的攝取量應為至少500毫克、心血管疾病的人士則為1000毫克，而高血脂人士在醫生指示下攝取量應為2000至4000毫克。

【豉汁蒸魚雲食譜】自製惹味豆豉汁 簡單3步洗走泥味及腥味！

豉汁蒸魚雲食譜

【薑蔥魚腩煲食譜】港式煲仔菜油香嫩滑 鯇魚脆肉鯇分別在哪？

薑蔥魚腩煲食譜

攝錄：詹郭敏、陳嘉杰

剪接：黃卓敏

場地及廚具提供（韓國 Megastone 可拆式手柄易潔鑊）︰德國寶