【飲食熱話】魚骨鯁喉用「吞食法」超危險！一文看清正確處理方法

台灣一位37歲女老闆A小姐，與人談生意時一面喝魚湯，一個不小心喉嚨竟被魚刺給鯁住，此時她看到餐盤裡還有番薯，突發奇想連吃好幾塊番薯，想藉由番薯纖維牽絆魚刺將魚刺吞下，但喉嚨到胸口突然間卻感到一陣劇痛，胃鏡檢查發現魚刺不知去向。

吞食法很危險魚刺鯁到要小心

台灣安南醫院副院長許秉毅也是消化科醫生表示，一般民眾在被魚刺鯁到時，常會先嘗試一些土法或偏方如「喝醋」企圖把魚骨頭軟化溶蝕掉，或是吃一些青菜或肉塊，想藉此順道將魚刺吞下，但「吞食法」實際上卻是個危險動作。

正確的處理方是：立刻停止進食先輕咳幾下，看看是否可藉由振動的力量將鯁得不深魚刺給咳出來，如輕咳後魚刺還是掉不出來，就應該立即掛急診請耳鼻喉科醫生協助夾除最安全。

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細嚼慢嚥 預防好料變成「食道殺手」

許秉毅副院長也說，過去也曾遇到一位年輕男性勞工朋友早餐在吃「海鮮粥」時，因趕著上班稀哩呼嚕把剩下粥一大口吞下去，結果突然間覺得頸部不舒服且吞不下東西，後來趕緊去診所檢查竟發現食道被粥內4公分寬蛤蠣給鯁住。胃鏡檢查發現蛤蠣殼已造成食道深度潰瘍及出血，故會診胸腔科醫生以手術取出蛤蠣並修補食道裂傷。

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