【氣炸鍋食譜】德式鬆餅簡單做免攪拌機　香甜鬆軟氣炸烤焗一樣得

德式鬆餅，也是「荷蘭寶貝鬆餅」，由英文Dutch Baby Pancake譯成，Dutch Baby Pancake叫來順口，也易喚起印象這是甚麼樣子的鬆餅。但與其說是鬆餅，更覺得用班戟來形容更為貼切。因為提起鬆餅，多想像是優雅的英式鬆餅（English Scone）、美式蜜糖鬆餅或蛋糕鬆餅（Muffin） ，至於荷蘭寶貝鬆餅像一隻「碗」，外圍高而中間扁塌，較像一塊加厚版及蓬鬆的班戟。

德式鬆餅也是「荷蘭寶貝鬆餅」，由英文Dutch Baby Pancakes譯成。

又是德式，又是荷蘭，然而Dutch Baby Pancake來自美國，通常作早餐供應，可以是甜食也可成鹹食。吃甜的配各式水果、蜜糖或楓糖；吃鹹的可配煙肉、芝士及雞蛋。口感頗特別，介乎於梳乎厘鬆餅和泡芙之間，由雞蛋、麵粉、糖和牛奶製成。牛油也重要，不過牛油並非混合在麵糊內，而是加在熱燙的鑄鐵煎鍋內，然後撞入麵糊，稍稍搖勻而不攪拌，便放入焗爐烘烤。

Dutch Baby Pancakes其實來自美國，通常作早餐供應，可以是甜食也可成鹹食。

典型的Dutch Baby Pancake都用上鑄鐵煎鍋，因此外國的食譜中普及地說為煎餅。若是沒有鑄鐵煎鍋，用一般可入焗爐的焗盤也可做到。烘烤「Dutch Baby」的過程是最有趣及最療癒的風景，因為它會像氣球一樣徐徐地膨脹，並且愈升愈高，出爐後因熱脹冷縮的關係，「Dutch Baby掉落」中間變得扁塌。

用一般可入焗爐的焗盤也可做到，烘烤加熱的的過程中，「Dutch Baby」會像氣球一樣徐徐地膨脹，並且愈升愈高。（尹嘉蔚攝）

「Dutch Baby」有效膨脹需靠麵糊中打入足夠的空氣，焗盤內要有牛油，在預熱焗爐時，順道預熱焗盤，將牛油溶化，倒入麵糊後隨即開始焗。高溫和熱的脂肪結合，將麵糊沿著焗盤的側面推成碗狀。麵糊最好倒在中央位置，不偏重任何一邊，「Dutch Baby」成型後的形態更均勻。

除了焗爐，氣炸鍋也做到。食譜中外型像光波爐的工具，其實是氣炸鍋，透明玻璃蓋更易掌握烘烤的過程，不用猜，不用「開來開去」干擾爐內的溫度，使氣炸「Dutch Baby」一目了然。雖膨脹的幅度比起用焗爐低，但仍然可看到「治癒」的畫面。當遇上冷空氣後，兩者其實也會慢慢地下塌成為碗狀。

透明玻璃蓋的氣炸鍋做「Dutch Baby」一目瞭然，更易掌握烹調過程。（尹嘉蔚攝）

「Dutch Baby」用氣炸的方法，膨脹的幅度比起用焗爐低，但沒有問題，因為遇冷空氣後，兩者均徐徐地下塌成為碗狀。

不論是用焗爐，還是氣炸鍋，焗起的「Dutch Baby」需要在爐或鍋內待幾分鐘，保持結構，避免遇冷空氣時迅速下塌。小小建議，用焗爐以200°C 焗；用氣炸鍋則用190°C ，因為氣炸鍋的空間較細，可酌量調低溫度烘烤。

德式鬆餅食譜

攝錄、攝影：詹郭敏、陳錦超

剪接：梁惠怡

場地提供、廚具（光速氣炸鍋CKF-110）提供︰德國寶

健康小貼士︰

雞蛋有豐富的蛋白質、不飽和脂肪酸、維他命A、B、D及卵磷脂，卵磷脂有助分解血管中膽固醇，使血液流通預防心臟病。配高纖及低熱量的水果保持膳食營養均衡。

Dutch Baby Pancake，吃甜的配各式水果、蜜糖或楓糖；吃鹹的可配煙肉、芝士及雞蛋。（尹嘉蔚攝）

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