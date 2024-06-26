夏天食譜合集｜節瓜青瓜苦瓜5大當造瓜　消暑湯水家常菜12款食譜

6月未過已踏入高溫炎夏，天天33°C、34°C，一出街便大汗淋漓，連天文台也呼籲市民要補充足夠水分，一日三餐瓜果菜式自然少不得。以下精選了5種當造瓜果？？？食譜，簡單易做，補水之餘，還有消暑清熱去水腫的作用。



夏日當造瓜消暑清熱：節瓜、佛手瓜、青瓜、苦瓜、勝瓜

夏天是吃瓜果的季節，大多的瓜果自身水分較多、味道清淡，能創出多款菜式，用作煮湯、炒餸及冷盤小吃都非常合適。以下的食譜合集包括了節瓜、佛手瓜、青瓜、苦瓜及勝瓜，全都是近月的當造瓜，胃口欠佳時，吃些合時瓜菜好消化。

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節瓜：消暑解毒 健髀利尿

節瓜，又稱小冬瓜，是冬瓜的變種；又稱毛瓜，因外皮有層白色絨毛。雖然是冬瓜的變種，但性平不寒涼，能消暑解毒，健髀利尿。新鮮的節瓜表面有很多毛而且墜手，無論深綠翠綠也呈光澤，身形渾圓，長短適中。

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多毛而且墜手的節瓜便是新鮮節瓜的特質。（資料圖片）

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合掌瓜：穩定血糖、血脂

合掌瓜，因形狀如兩手合掌或五指合攏，故又名佛手瓜。它含豐富維他命B1、 C和纖維素，能增進食慾、維持神經系統運作正常、強化人體免疫功能，有助於穩定血糖和血脂。 合掌瓜食用部位為果實，肉質脆口清甜；選擇時應選果皮鮮綠、光澤亮麗、無外傷。

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如用合掌瓜煲湯的話應選擇較老的，瓜味較濃。（網上圖片）

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青瓜：低卡高水分 減肥最啱

青瓜最大特質便是高水分、高營養及低卡路里，是減肥及愛美人士喜歡的食材之一，最常用作冷盤食材。如想選購一條清甜、爽脆、不苦澀的青瓜，謹記選擇幼身的，因這代表它收割在最佳收成期，瓜肉緊實爽脆。

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對比粗身青瓜，幼身的比較清甜爽脆。（Louis Hansel@shotsoflouis／Unsplash）

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材料：青瓜1條、鹽2茶匙、蒜頭5瓣、豉油1茶匙、鎮江醋4湯匙、糖3湯匙、麻油2湯匙

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苦瓜／涼瓜：類胡蘿蔔素=西蘭花2倍

苦瓜，又有人稱它為半生瓜，因人大了才懂得苦瓜的好，欣賞苦後回甘。苦瓜富含可溶性纖維，食用後升糖指數低及協助維持胰島素於正常水平。另外，亦有豐富的維他命（A和C）和礦物質（鐵、鎂、鉀），類胡蘿蔔素是西蘭花的兩倍，所以對於美容、減肥及對健康均有好處。

由於苦瓜性平寒涼，身體較虛弱的人進食後會頭暈、腹痛和腹瀉。（資料圖片／黃舒慧攝）

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絲瓜／勝瓜：護膚助排便

勝瓜富含維他命B1、維他命C、膳食纖維等，有肋排便、護膚等功效。但因其水分豐富且性寒，體質燥熱者建議適量食用，而體質虛寒或胃功能不佳者，則盡量少食，以免造成腸胃不適。

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揀靚勝瓜時最靠觸感，用手握緊一端，然後以柔力搖一搖它，感受它的水分與彈性。如勝瓜有彈性代表它夠嫰，中間的籽不會很硬，口感較佳。（資料圖片／潘思穎攝）

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