濕疹紓緩｜椰子油抗炎保濕減痕癢　正確使用5貼士幾時塗最吸收？

轉季之間，天氣濕熱，不少人都受濕疹困擾，皮膚容易受天氣影響而變得痕癢，即使找到過敏源頭亦可能難以找到根治。故此，坊間一直有不少幫助改善濕疹的偏方，例如死海鹽、蛋黃油、莞茜水等，而椰子油也是其中一種聲稱有效紓緩，甚至治療濕疹的護膚品。到底椰子油為何有此神奇功效？



椰子油（Tijana Drndarski/Unsplash）

濕疹紓緩｜椰子油功效

椰子油，是提取自成熟椰果肉中的食用油，以溫和、安全的方式解決皮膚乾燥和脫皮的問題。按《Int J Dermatology》引述美國國家醫學圖書館的美國國家生物技術資訊中心研究指，除了可以食用，還是極好的按摩油和潤膚霜，適合各種皮膚，能延遲皺紋、皮膚下垂等的老化現象。因此椰子油是大多數護膚品的基本原料，例如乳霜、面霜等。此外，椰子油還具治療功效，如牛皮癬、皮膚炎、濕疹等皮膚問題。

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按圖看清椰子油如何紓緩濕疹：

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椰子油功效1：保濕

濕疹會令皮膚屏障受損，使皮膚補濕或維持水油平衡的能力下降，因此會常常感到乾燥，甚至有脫皮的情況。在國際皮膚病學雜誌上刊登的《Int J Dermatol》的研究發現，初榨椰子油的局部應用，可改善濕疹兒童皮膚的水合作用（亦即皮脂分泌），以油分將皮膚的水分鎖住，防止水分流失的同時，亦令肌膚含水量及皮膚表面脂質水準提高，帶來補濕作用，以紓緩濕疹情況。

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椰子油功效2：抗菌

據《美國石油化學家協會雜誌》報道所指，椰子油中有一半油脂來自月桂酸（Lauric）可以抗菌，有助減少皮膚上細菌，真菌和病毒的存在。

平常濕疹患者會因有細菌感染而忍不住搔痕，將傷口抓破再引起發炎、感染，是惡性循環，但月桂酸則可以減低這些感染風險，還使椰子油容易吸收，不像一般護膚油黏膩，非常清爽，同時具備保濕效果。

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椰子油功效3：抗炎及止痛

根據《Pharm Biol》一項研究發現，椰子油具有抗炎和減痛的作用，對於處理慢性炎性和傷口有幫助，有助於減輕濕疹帶來的不適感。另外，一項《Food Funct》的研究發現，椰子油作為抗氧化劑，可以改善並穩定體內的自由基，通過抗氧化減輕炎症。

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椰子油功效4：抗氧化

《J Clin Diagn Res》一項研究顯示，抗氧化劑可以治療特應性皮炎，而椰子油的抗氧化特性有助於減少氧化壓力，抑制脂質氧化，加速濕疹患者皮膚修護並增強免疫力，達至紓緩濕疹的功效。

椰子油有助紓緩痕癢痛楚。(VCG)

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除了外國研究，註冊中醫師鄧蕙盈（Monica）稱，在中醫角度而言，椰子油屬中性、滋補。因為濕疹皮膚有時會較乾、多傷口，甚至抓傷至出水，容易受細菌感染而變得更嚴重，須適當保濕潤膚，而椰子油則可外用保護皮膚。

假如只作外用，她說基本上什麼人也適合，但要視乎情況，如濕疹滲水太嚴重，Monica建議可配合內服中藥治療，才能令治療達到最佳效果。

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雖然坊間將椰子油的功效說得非常神奇，甚至有人可以因而斷尾，但Monica指出，始終都要根據濕疹的嚴重程度作治療。程度較輕微的或許可以單純靠椰子油紓緩，但情況嚴重的就要配合戒口、注意休息、避免接觸化學用品和用中藥調理，治療情況才會比較理想。

註冊中醫師鄧蕙盈Monica（相片由被訪者提供）

濕疹紓緩｜如何挑選椰子油？

應選擇頂級初榨（Extra Virgin）或純天然有機（Orginic）的優質椰子油，確保椰子油沒有經過太多處理程序，或化學處理，不會添加任何有機會刺激皮膚的化學物質，如農藥和防腐劑。

初榨椰子油成份較天然和有營養價值。

濕疹紓緩｜如何使用椰子油？

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1. 對於濕疹患者而言，椰子油也可能是過敏源，故使用前，建議先試塗一些在皮膚上，確保沒有過敏反應，再將它塗在患處。



2. 椰子油在室溫下（低於26度）會變為固體，為方便塗抹，可將椰子油放在手上並揉在一起，使油液化，將其塗抹並延展到皮膚上。



3. 在皮膚稍微濕潤時，塗上椰子油，會有鎖水的效果。當濕疹爆發時使用椰子油，則有助減輕發炎反應。



4. 睡前將椰子油塗在皮膚上，最能效吸收營養，帶來修護作用。



5. 如有濕疹在臉上，尤其是眼睛，請盡量減少塗抹分量，應避免令油滲入眼睛。



資料參考：healthline