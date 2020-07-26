舒淇KiKi麵你食過未？揭開乾拌麵爆紅原因　8大優勢促使明星創業

台灣藝人曾國城收掉了開業10年的「過海香辣蟹」餐廳，轉投資「曾拌麵」，成為連續幾年台灣網上購物平台PChome 24h購物乾拌麵品項銷量冠軍。舒淇、藍心湄與陶晶瑩在經營KiKi餐廳之餘推出「KiKi拌麵」榮登2019年台家樂福快煮麵品類銷量冠軍。吳姍儒經營「無聊咖啡」咖啡廳後，也隨之推出「Ambi小情人麵」再搶食品市場。

名人以包裝食品作為主要投資，從零食餅乾、水餃、調味醬料、包裝飲品樣樣能選，但攤開目前名人食品的品項類別來看，無論是直接跳入包裝食品產業，又或是在經營餐廳之後延伸開發出包裝食品。卻可以發現「乾拌麵」可說是所有名人最喜歡投資的品項。

究竟是因為什麼原因，讓乾拌麵成為名人的熱門投資？（點擊下圖率先看，下文將一一詳述！）

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1、乾拌麵成「日常」備餐，口味變化讓你可以天天吃

「從品牌面出發，若想要維持聲量，消費頻次很重要，產品必須能天天吃，且能夠長年銷售。」台灣食品技師協會理事長鄭揚凱說道，乾拌麵不僅一年四季皆有需求，且麵食也可以同時作為主食、宵夜點心，且有許多口味選擇，與零食餅乾類產品相比，所能擴及的市場範圍勢必更大。

2、常溫好保存，滿足沒有雪櫃的「租屋族」

此外，包裝食品所需的溫層也常影響可推送的通路地點，國立中興大學食品暨生物科技學系教授謝昌衛便表示，乾拌麵因可常溫保存，也讓其鋪貨量得以更廣、能見度更高，與水餃等冷凍產品相比，乾拌麵也更能打到沒有雪櫃的租屋族。而較長的保存期限，對於品牌方而言，銷售壓力也會較小。

而受到2020年新冠肺炎疫情影響，民眾因為減少外出而大舉囤糧，也讓不少名人乾拌麵品牌銷售成績大幅上漲。蕭敬騰與金博家合作推出的「辣椒先生」乾拌麵業績便比去年同期成長185%。「賈以食日」品牌總監賈子宸也表示，疫情期間業績大漲3～4成。型男主廚詹姆士更提及，不少乾拌麵品牌在疫情初期便狂下單，讓「詹麵」的工廠訂單根本難以擠進去，「像是曾國城說的『屎尿未及』，拜託也沒用。」

3、跟上自煮風潮，沒有廚藝也能做

而在近年來的「自煮風潮」下，乾拌麵更是許多「廚痴」容易下手的料理。鄭揚凱提到，市售名人推出的乾拌麵幾乎多屬「快煮麵」，雖需烹煮，但對廚藝的技術門檻卻很低。較不易爛糊的麵體特性，也方便民眾加入其他配料做變化「對喜歡發揮創意的台灣人來說，也容易自己調整、豐富化餐食。」

4、「多變」麵體、醬料，產品易區隔

作為名人食品背後協助操盤者的台灣捷思整合行銷總經理唐源駿也提及，乾拌麵產品可變化性其實也較大，麵體口感、醬料口味皆易更動、重組，新品相對容易與其他品牌做區隔。

以「曾拌麵」、「賈以食日」和「KiKi拌麵」都有的麻醬口味相較，麵體雖同樣標榜手工日曬，但曾拌麵的「胡蔴醬香」為波浪麵條，賈以食日「麻花麵」則為細麵，KiKi「椒香麻醬麵」麵體則相對扁圓，三者口感上就有差異；此外在醬料上，雖皆以芝麻醬作為主體，但賈以食日卻以花椒油在原先的麻醬基礎上做出變化，而KiKi拌麵則混搭粗顆粒的椒麻粉，創造額外的口感、味覺刺激。

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5、即食麵市場式微，恰好滿足健康訴求！

國際市調公司歐睿國際（Euromonitor International）分析師黃君正也提到，台灣乾拌麵市場過去除了阿舍乾麵外並沒有其他大品牌，缺乏競爭者；2013、 2014年接連發生的食安風暴，也讓消費者對包裝食品的食安失去信心，而傳統即食麵無論油炸麵體或油包都令消費者感到有疑慮，讓可以「自己烹調」的乾拌麵有了更多的市場空間。近來受新冠肺炎影響，黃君正也分析，宅經濟及健康意識驅使，確實為乾拌麵再擴大消費市場。

6、單次生產批量少，不熱賣還有時間換口味！

從生產端來看，「乾拌麵」也有優勢。「若以瓶裝飲品來説，通常單次生產批量就會很高，約略4～5萬瓶左右。而麵體多數都是固定的，僅醬包、調味粉包稍有不同，故最低量1千包即可生產。」謝昌衛提到，台灣不少中小型食品工廠，得以承接小量代工，讓乾拌麵產品在生產靈活度更高。此外，當產品單次最低生產批量較小時，若遇上口味銷售不佳時，便有更大的彈性得以快速調整。

7、大小製麵廠林立，成為台灣乾拌麵重要產能

根據台灣財政部截至2020年4月營利事業家數統計，食品飲料製造業中，「一般麵條、粉條等製造廠」家數共599家，僅次於「其他烘焙炊蒸食品製造（1147家）」、「糕餅麵包製造（1124家）」、「其他未分類食品製造（741家）」家數。這些大小林立的製麵廠更成為不少乾拌麵市場的重要能量。

每家製麵廠可承接的加工量不同，所製造的麵體也多有差異，欲投入此市場的人，只需選擇適合合作的代工廠，就能順利踏出產品開發的第一步。

8、原料成本變動小、議價能力相對高，創利空間大！

其次，以其他同樣可作為主食的冷凍水餃來說，受豬肉價格影響，成本變動大。但乾拌麵原料單純，主要仍以麵粉為主體，原料成本變動也相對較小，有更多創造利潤的空間。

而在定價策略上，乾拌麵興起初期主要競爭品皆以「傳統無醬料包快煮麵」為主，價格常是此作為基礎、再往上加價，消費者對於有多種醬料口味選擇的乾拌麵，相對覺得價值感更高；但冷凍水餃等名人食品因為過去市場同類型競爭者很多，消費者對售價更為敏感，相對可議價能力便比乾拌麵來得低。

從藍海，進紅海！別以為名人光環能一直管用！

乾拌麵市場目前從各面向來看都比其他品項具生產與銷售優勢，不難了解為何會成為名人投資食品的首選，但隨著產業蓬勃發展、競爭趨於激烈，不少餐廳品牌，如：太和殿、瓦城等紛紛加入推出乾拌麵產品來瓜分市場，但賈子宸、詹姆士卻樂見其成，並認為競爭者眾，更能讓市場具有足夠能量向外擴張。

黃君正則提到「名人效應會漸漸退流行，長久下來消費者還是會回歸到產品本身。」提醒，儘管憑藉著名氣光環初期皆能吸引消費者嚐鮮，但如何讓消費者持續對乾拌麵品類保持「新奇感」仍是挑戰，因此開發出更多元性的口味，勢必成為突出於市場的必要作為。

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：為何人人搶做「乾拌麵」？8大優勢讓它成創業首選】