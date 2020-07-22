【汁燒三文魚食譜】簡易日系家常菜　外焦內嫩滋味濃郁懶人料理！

汁燒三文魚，是一道非常普遍的日系家常菜，但在香港的日式餐廳不算是一道常見的料理。雖然不知道當中原因，但自製亦不是一件難事，煮至軟腍的三文魚配以照燒汁份外惹味，加上白飯簡直令人無法抗拒！

每人心中都有一樣comfort food，筆者心中的便是汁燒三文魚！對比壽司、魚生筆者更愛日式家庭料理，因為由小到大受到日劇的熏陶，加上日式器皿及擺盤，總感覺日系家常菜那種味道能夠觸及心靈，在疲倦的一天能帶點溫暖。完結疲倦的一天後，當然沒有太多精力炮製九大簋，而汁燒三文魚所需要的材料及處理工作簡單，在上班前把急凍三文魚放到雪櫃的冰鮮格解凍，回家便可以開始烹調。至於醬汁的材料都是基本的日式醬料，若家中沒有清酒，亦可用中式的米酒或日本料理酒代替，味道也沒有太大分別。

其次，也可以根據自己的喜好選擇三文魚的部位，喜歡油脂豐富可以選擇三文魚腩；喜歡食用脆口魚皮可以選擇三文魚柳；喜歡啖啖肉可以選擇三文魚，更可以使用自己喜歡的食器，因為聽說用自己喜歡的食器會讓食物變得更美味！

汁燒三文魚食譜

健康小貼士：

三文魚，含豐富的EPA和DHA兩種奧米加3不飽和脂肪酸，有助腦部發展，和減少血管收窄，防止中風、心臟病等心血管問題發生。當中的維化命A、D、B、鐵、抗氧化劑等，能促進眼睛健康、皮膚維持彈性、加強記憶力等。

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攝錄：呂榮棟、陳錦超

剪接：梁惠怡