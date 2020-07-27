【三餸一湯食譜】粟米魚柳+金銀蛋莧菜+番茄牛肋骨+清熱潤肺湯水

新冠肺炎（COVID-19）疫情已持續半年，幾個月前各界呼籲大家齊心居家抗疫，筆者也介紹過不少適宜在這段期間烹煮的菜式，主要以食材襟擺為前提。想不到疫情放緩了一陣子後，又來個大爆發，確診數字不斷破紀錄，就連堂食都即將要全天候禁止，想不下廚都難了！很多平時少煮飯的朋友，每日在facebook問究竟煮什麼好，那記者現在就再為大家介紹抗疫適宜的簡單菜式，包括：粟米魚柳、金銀蛋莧菜與番茄牛肋骨，還有潤肺降火的霸王花羅漢果湯。

新冠肺炎（COVID-19）來襲，這年間許多朋友的進修、結婚、旅遊等等的計劃都大受影響，被迫延期與擱置，不過，從社交平台所見，大家的廚藝應該進步不少，尤其是香港政府宣佈禁止堂食後，再不喜歡下廚的人，也只剩自己煮或是吃外賣兩條路了。然而，衞生防護中心傳染病處主任張竹君上周在記者會指出，有不少確診個案都與街市有關，呼籲大家盡量減少去買餸。嗯……但我們總不可能靠光合作用來自給自足吧，飯還是要食，為了降低受感染的機會，只好選擇網購，或是一次過買定一至兩星期的食材。

早前參考過台灣YouTuber索艾克的「14天廚房採買清單」，他的採購大原則為：食材耐放及易於保存、營養均衡、口味變化多。

14天廚房採買清單的大原則主要有3點，包括：食材耐放及易於保存、營養均衡、口味變化多。（影片截圖：索艾克）

經整理過後，索艾克的採購清單主要分成以下幾個類別：

（1）澱粉｜白米、中式麵條、米飯、意粉、冷凍麵包或貝果 （2）蛋白質｜雞蛋、真空保存的肉類，如：雞、豬、牛、羊、魚，海鮮，在冰格能放上半年，即使是常溫肉也能冷凍1個月 （3）蔬果｜蒜頭、洋葱、紅蘿蔔、番薯、番茄、蘋果、橙、豆類、粟米筍、西蘭花、青瓜、茄子 （4）調味或罐頭｜鹹味組：鹽、胡椒、豉油；酸味組：白醋、烏醋；香氣組：麻油、辣椒醬、豆瓣醬；番茄蓉罐頭、沙茶醬、吞拿魚罐頭、咖喱磚 （5）冷凍食品｜水餃、葱油餅

急凍肉類包括豬、牛、雞、魚、海鮮等等，索艾克特別提醒大家買真空密封包裝，不但比較慳位，保存期也相對較長，放半年至一年都沒問題。（影片截圖：索艾克）

有見及此，記者選取了番茄、急凍牛肋骨、罐裝粟米蓉、急凍魚柳、莧菜、鹹蛋和皮蛋等來做菜，再加一個清熱、潤肺和降火的霸王花羅漢果湯。

粟米魚柳，就算去餐廳食都不會給你石斑魚，多數是凍肉店的龍脷柳、鯰魚柳，而粟米可選用盒裝或罐裝粟米蓉，雖然很多人嫌食罐頭冇益，但因為粟米罐頭的添加物較少，算是少數製成罐頭後仍能保留營養的食物。此外，每年四至九月是莧菜當造的日子，只需簡簡單單配上超耐放的皮蛋、鹹蛋和蒜，即成為一道夏日輕怡的金銀蛋莧菜，有了鹹蛋白調味，甚至連鹽都能省掉了。至於番茄牛肋骨，雖然是急凍，但只要你花少少工夫，前一日將它由雪櫃冰格放到下層自然解凍一天，肉質一樣可保持軟嫩，再配番茄、洋葱、冰糖等，要升級做滋味好佐飯的上菜，其實不難。

整餐飯看起來色彩豐富，有紅、黃、綠色，有菜又有肉，希望上述建議能在疫情期間為你及家人打打氣，減少要煩惱煮甚麼菜式，用小菜湯水犒賞自己一番。

【粟米魚柳食譜】以龍脷柳代石斑 小心買錯鯰魚當龍脷

粟米魚柳食譜

【蔬菜食譜】金銀蛋莧菜 鹹蛋提鮮消暑清甜

金銀蛋莧菜食譜

【番茄牛肋骨食譜】雪藏肉3招輕鬆變上菜 鮮甜嫩滑冰糖不可少

番茄牛肋骨食譜

+ 2

【健康湯水食譜】霸王花羅漢果湯捱夜最啱 清熱潤肺降虛火喉痛

霸王花羅漢果湯食譜

剪接：潘諾兒