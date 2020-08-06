【電飯煲食譜】豆腐花香又滑30分鐘做好　不敗5貼士哪種豆漿最好?

豆腐花是經典的中式甜品，是大家的集體回憶，阿婆又好阿嬤又好，街市檔或豆品店的也好，不賣弄花巧的豆腐花，樸實無華便擄獲人心。在郊野或離島上嘆一碗冰凍的山水豆腐花，堪比救命的消暑恩物，加點薑糖水與黃糖，如神來妙筆，讓豆腐花錦上添花。

家中DIY，用30分鐘左右，成功做了電飯煲豆腐花。

殊不知滯留在家也能享受人間美味，只需用到家家戶戶的煮食神器--電飯煲，大約30分鐘已經做好。未說必成功5大貼士前，先談談迷你電飯煲，「細細個、好慳位、夠晒熱」，煮1-2人新鮮飯，適合辦公室通勤一族及鍋居平民。它最近更成為我的廚房新寵，灼菜、燜薯仔、燉雪耳糖水、煮湯、粥和麵，我還用它在研究焗蛋糕和發酵麵糰焗麵包，做豆腐花也是考不倒它，500毫升無糖豆漿剛好做到兩碗。

電飯煲豆腐花，超級簡易的甜品，雖不比山水豆腐花滑溜，但已有頗高的成功感。

其實，我第一次做電飯煲豆腐花是完全失敗！因為我用錯了豆漿。在超市隨手撿一盒無糖豆漿，「山乜乜、維乜乜、百乜乜」等牌子我就未驗證過，但肯定made in外國的豆漿（Westsoy、Pure Harvest …）註定失敗，未知原因為何。大家若想挑戰的話，不妨自己實驗一下，或者你可以成功。重要的是必定成功的第一步，（１）用豆腐檔及豆品店買到的無糖豆漿，假如你有時間親自磨豆漿來用的話就更厲害。

加自製薑糖水與黃糖享用，冷熱皆宜。

另外，（２）煮豆漿要夠滾，滾的意思是大約85°C，如何知85°C？見豆漿的面層佈滿密集的氣泡，液體有張力拉扯，便差不多是85°C。隨即熄火！否則熱豆漿的爆發點好急，滾燙的豆漿達90°C以上會急升至溢鍋，非常危險。

請按下圖仔細看製作「電飯煲豆腐花」的步驟︰

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其餘的必成功貼士包括（３）快手撞入煮滾的豆漿，從較高處將熱豆漿撞入熟石膏粉水，不要慢慢流。（４）豆漿倒入電飯煲後切勿攪拌，否則不能凝固。（５）做好保溫，靜待30分鐘，豆腐花的凝固點約在85°C，因此保溫愈好愈易成功，蓋好廚紙及飯煲蓋後，不要心急不要偷看，以免溫度散失。

電飯煲豆腐花食譜

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攝錄：陳錦超、陳嘉杰

攝影︰尹嘉蔚

剪接：楊帆

場地提供、廚具提供（麥飯石迷你電飯煲+座檯式電陶爐+韓國可拆式手柄易潔鑊煲）︰德國寶

買豆品店的無糖豆漿來做，成功率更勝一籌。

健康小貼士︰

香港營養師學會認可營養師吳耀芬（Kathy）受訪時表示，豆漿含豐富蛋白質、鈣質、鐵質及水溶性纖維，一杯25克豆磨成的無糖鮮豆漿約是87千卡。購買豆漿前細閱營養標籤，含糖豆漿的熱量及糖量可能不低。至於喝過多豆漿，較易引起蛋白質消化不良及腹部不適，並由於鉀含量高，飲用過量會導致血鉀上升，引起頭暈。患高血鉀、痛風及腎病人士不宜每天飲用。

豆漿本身含豐富蛋白質、鈣質、鐵質及水溶性纖維。

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