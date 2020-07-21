【豆漿食譜】潤肺健脾養心安神蓮子雪耳豆漿　自製養生飲品強體魄

自己在家製作豆漿沒有想像中麻煩，將需要的食材全部丟進有強勁馬力的攪拌機，按動「煮豆漿」鍵，自動加熱煮滾完成只花上24分鐘。本以為要將豆漿過濾，這想法並不必要，因為攪拌完成的豆漿順滑無渣，綿密有光澤。按需要看來可酌量多加一點開水控制濃稠度，加一些糖調整甜味，製成品不遜色於老字號豆漿。

蓮子雪耳豆漿，從攪拌、煮滾至完成只花上24分鐘。

唯一比較考耐性是將食譜中的食材先浸發，黃豆用上4小時以上，與之相配有蓮子及雪耳，分別浸2及4小時。一般豆漿只用黃豆（或黑豆），或加黑芝麻，自家製的豆漿便不妨加入少許創意及食用療效，選擇味道相配的食材創製養生飲品。

自家製的豆漿，嘗試加入其他食材成養生飲品。

按圖了解黃豆、蓮子及雪耳的療效︰

有些家用的攪拌機轉速未夠快，攪完的豆漿未夠順滑，便需要經隔篩過濾。如果攪拌機設有高速摩打，可達致瞬間破壁，並會快速加熱至100°C，基本上當操作完成後，倒出豆漿便可享用。此食譜中使用的攪拌機具備以上效能，製豆漿自動設定為24分鐘完成，至於操作時間的實際長短，請按個人家中的攪拌機為準。

現時的攪拌機不止於攪拌，附設多樣自動烹調程式（中式湯、豆漿、中式糖水、嬰兒糊、芝麻糊、粟米汁、五穀米糊、養生茶、果汁及沙冰） 等。

攝影︰尹嘉蔚、詹郭敏、陳錦超

攝錄：詹郭敏、陳錦超

剪接：吳宇峰

廚具（BL967B 1.75公升 養生烹煮機）提供︰特福

健康小貼士︰

黃豆健脾利水；蓮子益腎補脾，養心安神；雪耳滋陰潤肺及清腸。

蓮子雪耳豆漿，有助健脾利水，養心安神，潤肺清腸。

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