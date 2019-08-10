【粟米】本地種植無添加超甜粟米　跟農夫學揀粟米貼士（附食譜）

自小已聽聞不少關於農夫刻苦耐勞的故事，然而長大後發覺城市發展太快，有地都被拿來發展了，農耕彷彿已成了一個式微的行業。早前應南豐砂廠六廠和正在生活邀請，參觀了元朗一片復育中的農地，了解如何種植粟米、學揀粟米貼士、善用粟米不同部位來煮食等等，更認識了本地與印度的農夫！

復興本地農業 先養地後養人

上午9時多去到元朗港頭村真安寺，佛門清淨地，行到入去已大汗淋漓，實在很佩服農夫在如此酷熱天氣下，仍能拿著鋤頭耕作。說起來仍堅持本地農耕的人已不多，近年卻開始有人提出要復興本地農業，「正在生活」是其中一個有志團體，跟組織幹事阿海傾談，她說由海外運來的食品根本談不上新鮮：「一棵植物，由另一個國家運嚟可能要幾個月甚至半年，農夫收割咗一批，國家嘅批發商要Gather晒成個縣、成個省、成個州，前後要個幾月，如果係跨國企業要再等長啲時間，仲要外銷、船運。船運一定會潮濕，咁要點呢？就係落防腐劑，嚟到香港仲要再過海關，經蔬菜統營處審批。」因此，一棵蔬菜自收成那刻起，直至送到消費者手上，時間絕對不短，「但如果香港復育到社區農業，區區都自給自足，可以解決到嗰區嘅食物需要。」

雖然跟阿海當日才認識，卻感覺到她的真摯，她說我們每食一件食物，可能幾分鐘便食完，卻沒認真思考過它的由來、種植了多久，並謂：「食物犧牲咗佢嘅生命俾人類延續自己嘅生命，但如果我哋都唔認識呢啲生活嘅故事，我哋同大地、社會甚至自己嘅生活都好割裂。所以我哋希望大家重新建立一種觀念，除咗泥土嘅復育，亦都係我哋個心嘅復育。」

去到真安寺的農田，範圍不算大，也未如想像中茂盛，當日正好有兩位來自Krac-A-Dawna有機農場的印度農夫Vivek與Juli到場跟本地農夫交流，給予種植建議。阿海解釋現時的土地狀況已在復育中，一年前情況更惡劣，阿海說：「一年前係一片荒地，真係行唔到，全部都係超過人咁高嘅野草，生唔到其他植物，但一個地方應該有多元種植，依家就有農夫照顧住，希望養完地可以養人。」

Vivek與Juli是來自印度的農夫，二十出頭時這對小情侶毅然放棄工作，走到山上復育土地，建了自己嘅村落，務求開創永續生活。兩人後來結為夫妻，一起在農地生活，至今已累積了逾30年的農耕經驗。（正在生活提供）

從IT業重返農地 本地農夫教揀粟米

阿海口中照顧住這塊田的農夫正是小英，小英自小在沙田的鄉村生活，食媽媽種植的蔬菜長大，她坦言：「嗰時食嗰啲菜好有菜味，依家嗰啲冇乜菜味。」深感現時的食物實在太不健康、太多添加劑，有機菜又賣得貴，索性放棄IT工作，重返農地自己種菜，出一分力，「我2011年同朋友租地方做假日農夫，呢幾年參與度再高啲，今年3月開始就嚟咗真安寺幫手，一星期返嚟5至6日，每次留半日喺度。」小英在夏季主力種粟米為主，堅持不用農藥，也不殺生，寧願花較長的時間，也要給農作物最好的照顧。

小英一星期近半時間都來到真安寺打理農田，她表示絕不加農藥，因為當植物食了農藥，最後亦是人類食農藥，最後亦是人類食番落肚，自己都不願看到身邊人或下一代吃到含化學物的蔬菜。

請按下圖睇常見粟米品種及揀粟米貼士：

+ 5 + 4 + 3

粟米種植期及生長條件

粟米一般種植期為3個月，但坊間有些農場為求盡快有收成，會注入農藥化肥，兩個月已可收割。粟米不算很難種，有充足水分、陽光和肥料就夠，雨天不必澆水，晴朗的日子則要每日淋一次。坦白說，農夫終究是個「睇天做人」的職業，天氣惡劣隨時將他們的心血毀於一旦，這一、兩年收成不算穩定，因為天氣頗為極端，時而連續暴雨，時而曝曬到極，粟米會有點難適應。

這是種植中的粟米，由於純天然並且只種了個多月，因此未見到已長成的粟米。阿海又提到從印度農夫那兒學會了「三姊妹耕種法」，粟米旁邊會種豆角、四季豆這是攀爬植物，讓粟米作為它們的棚架；另一邊則可種南瓜作為保護粟米的圍欄，南瓜葉夠大塊，恰巧作為農田的遮蔭，保護泥土免避太陽直射，因為泥土太乾會生雜草，搶走粟米的營養。

種植空間不足的話，其實大約一個發泡膠箱的大小已經種到，而泥土則需大約8吋深。問到小英可否在家中陽台自己種，她說：「粟米株距大約1呎，但始終愈種得多，授粉會愈好，因為種一棵半棵好難吸引多啲蜜蜂過嚟授粉，咁授唔到粉入面就會甩，未必咁飽滿。你喺屋企要種，都係種到，但會種得冇咁好。」

其實一株粟米都可以物盡其用，粟米粒用來吃，粟米鬚、粟米芯可以煲湯，粟米莖可造紙，而即使粟米葉都能堆肥，請大家不要浪費。

妙用粟米 學煲化濕利水粟米鬚茶

如果可以的話，大家也不妨多吃本地粟米，讓本地農業可持續發展。其實粟米的食法相當廣泛，靚粟米生食已經可以，還有粟米湯、牛油粟米、粟米斑塊等等，以下就介紹兩個從「品味生活」工作坊學到的粟米食譜，包括清肝利水、健脾化濕的粟米鬚薏米茶，以及香口素食粟米冬菇菜脯薄罉。

請按下圖睇「粟米鬚薏米茶」及「粟米冬菇菜脯薄罉」食譜：

粟米鬚薏米茶食譜

粟米冬菇菜脯薄罉食譜

「品味粟米」工作坊

日期：2019年8月18日

時間：12:00-13:30（第一節）；15:00-16:30（第二節）

地點：The Hall 南豐紗廠紗廠坊

名額：15位

收費：$300

查詢電話：6689 0189

查詢電郵：event@hk01.com

截止報名日期：2019年8月15日

工作坊內容：1.農夫故事及一食多用分享；2.本地廚房及餐桌（粟米嘗鮮及製作粟米料理）

報名方法：品味粟米工作坊

除了粟米工作坊，還有有機食材與生活的分享會。

「有機食材與生活」分享會

日期：2019年8月25日(日)

時間：1:00pm-2:30pm

地點：南豐紗廠紗廠坊

查詢電話：6689 0189

查詢電郵：event@hk01.com

截止報名日期：2019年8月15日